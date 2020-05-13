Каждый восьмой украинец имеет один пароль на все аккаунты: интересное исследование
Почти 13% украинцев используют один единственный пароль для входа в свои онлайн-аккаунты. Несколько различных, но не очень надежных паролей, применяет аж 54% людей.
Об этом говорится в исследовании Fabrizio Ward для Visa. По их данным, уникальный пароль для каждой учетной записи использует только 34% украинцев.
К слову Это очень коррупционная история: в Минцифры объяснили проблему с реестрами и утечкой данных
Самыми надежными методами идентификации для украинцев являются:
- отпечаток пальца – 89%;
- сканирование сетчатки глаза – 87%;
- одноразовый пароль – 83%;
- сканирование лица – 73%.
Почти все опрошенные хотя бы один раз использовали для идентификации биометрию. 67% считают этот способ быстрее, чем пароль, а 71% – проще.
Чаще всего украинцы используют отпечатки пальцев: 66% делали это как минимум один раз, а 36% – регулярно. Распознаванием лица на постоянной основе пользуются только 13% людей. Наименее популярным оказались поведенческая биометрия (28%) и распознавание голоса (27%).
Утечка персональных данных украинцев: что известно
- 12 мая в соцсетях появилась информация о масштабной утечке данных украинских пользователей. Она происходила через чат-бот UA Baza в мессенджере Telegram.
- В открытый доступ попали 26 миллионов водительских удостоверений, а также пароли к соцсетям и электронной почте.
- Сначала в этом заподозрили приложение Дия, который собрал паспорта, водительские удостоверения и другие оцифрованные документы. Однако в Министерстве цифровой трансформации объяснили, что приложение не имеет собственной базы данных, оно лишь отражает информацию из реестров госорганов.
- Позже в ГБР сообщили, что к этому могут быть причастны сотрудники МВД и Государственной миграционной службы.
- Вечером 12 мая стало известно, что работники киберполиции прекратили деятельность этого бота. Однако, уже 13 мая он снова возобновил свою работу.
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