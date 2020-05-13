Каждый восьмой украинец имеет один пароль на все аккаунты: интересное исследование

Почти 13% украинцев используют один единственный пароль для входа в свои онлайн-аккаунты. Несколько различных, но не очень надежных паролей, применяет аж 54% людей.

Об этом говорится в исследовании Fabrizio Ward для Visa. По их данным, уникальный пароль для каждой учетной записи использует только 34% украинцев.

К слову Это очень коррупционная история: в Минцифры объяснили проблему с реестрами и утечкой данных

Самыми надежными методами идентификации для украинцев являются:

отпечаток пальца – 89%;

сканирование сетчатки глаза – 87%;

одноразовый пароль – 83%;

сканирование лица – 73%.

Почти все опрошенные хотя бы один раз использовали для идентификации биометрию. 67% считают этот способ быстрее, чем пароль, а 71% – проще.

Чаще всего украинцы используют отпечатки пальцев: 66% делали это как минимум один раз, а 36% – регулярно. Распознаванием лица на постоянной основе пользуются только 13% людей. Наименее популярным оказались поведенческая биометрия (28%) и распознавание голоса (27%).

Утечка персональных данных украинцев: что известно

12 мая в соцсетях появилась информация о масштабной утечке данных украинских пользователей. Она происходила через чат-бот UA Baza в мессенджере Telegram.

В открытый доступ попали 26 миллионов водительских удостоверений, а также пароли к соцсетям и электронной почте.

Сначала в этом заподозрили приложение Дия, который собрал паспорта, водительские удостоверения и другие оцифрованные документы. Однако в Министерстве цифровой трансформации объяснили, что приложение не имеет собственной базы данных, оно лишь отражает информацию из реестров госорганов.

Позже в ГБР сообщили, что к этому могут быть причастны сотрудники МВД и Государственной миграционной службы.

Вечером 12 мая стало известно, что работники киберполиции прекратили деятельность этого бота. Однако, уже 13 мая он снова возобновил свою работу.