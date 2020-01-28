Каждый второй пользователь становится жертвой киберпреступников: исследование

Компания Lenovo провела собственное исследование по осведомленности пользователей в вопросах кибербезопасности. По данным компании, каждый второй пользователь сети хотя бы раз становился жертвой киберпреступников.

Жертвой киберпреступников может стать любой. Вам не обязательно быть руководителем крупной компании или знаменитостью, часто от атак хакеров страдают обычные люди. Под угрозой утечки данных в общий доступ у людей могут требовать деньги. Поэтому насколько люди заботятся о своей кибербезопасности?

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Детали исследования

По данным Lenovo, 61% интернет-пользователей убеждены, что с легкостью справятся с кибератаками.

Те, кто беспокоятся о безопасности в сети, прежде всего озабочены защищенностью личных данных (73%) и возможными финансовыми потерями (69%). В свою очередь пользователи меньше всего боятся репутационных потерь (26%) и снижение производительности работы устройств (28%).

Только 3% пользователей не боятся стать жертвами киберпреступлений. Остальные 97% – ищут способы себя защитить, но в то же время недооценивают реальные угрозы. 23% опрошенных считают, что обычной осторожности в интернете достаточно, чтобы не потерять собственные данные. Думаете, только реальный мир может быть жестоким и опасным? Сегодня детей и взрослых ждет все больше угроз в цифровом пространстве,

– отметил генеральный директор Lenovo в Украине Тарас Джамалов.

Какие способы защиты чаще всего используют

Двухфакторная аутентификация считается одним из самых надежных типов защиты информации. В банковском деле ее используют 73% пользователей, а вот для социальных сетей – 35%, чем упрощают доступ киберпреступникам.

Не менее надежной считают биометрическую аутентификацию, ее выбирает 54% пользователей. Чаще всего используют отпечаток пальца (43%) или же распознавание лица (21%). Реже всего – аутентификацию по радужной оболочке глаза (6%) и с помощью подписи (6%).

Редакция Техно 24 советует вам внимательно относиться к безопасности личных данных. Используйте надежные способы защиты и внимательно относитесь к подбору пароля. Если это возможно, то используйте двухфакторную аутентификацию. Также следите за тем, что вы постите в соцсетях и к каким данным на смартфоне или персональном компьютере даете доступ.

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