В четверг 18 июня Google без особого афиширования запустила новый сервис – социальную сеть под названием Keen. Фактически, это аналог социального сервиса Pinterest, только с подключением искусственного интеллекта.

О начале работы новой социальной сети от Google стало известно из официального блога компании.

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Что известно о соцсети Keen

Разработкой и дизайном сервиса Keen занималась команда специалистов под названием Area 120, это внутренний инкубатор Google, который создает экспериментальные приложения и сервисы. Механизм машинного обучения для Keen был разработан и интегрирован в сервис с помощью команды специалистов PAIR (People + AI Research). В PAIR разработчики реализуют инициативы Google по организации совместной работы пользователей с ИИ в максимальном количестве отраслей и сфер применения через совместную работу.

Таким образом, в социальной сети Keen именно искусственный интеллект ищет для пользователя интересный контент на основе заранее выбранной человеком определенной тематики и пожеланий. Разработчики нового экспериментального сервиса объяснили, что так Google стремится создать альтернативу "бездумному" просмотру онлайн-каналов и предоставить пользователю только нужную ему информацию.

Видеоанонс новой соцсети от Google:

Как зарегистрироваться в Keen

Для регистрации в сервисе Keen пользователю нужен аккаунт Google. К тому же команда Area 120 опубликовала в магазине Google Play мобильное приложение Keen для Android. Правда разработчики указали в описании, что это экспериментальное приложение, которое упрощает использование онлайн-портала Keen на смартфоне, а не полноценное приложение для этого сервиса.

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Ранее в феврале 2020 года Facebook (а точнее ее команда экспериментаторов NPE Team) создала приложение Hobbi, которое тоже сделано по типу Pinterest. В Hobbi можно хранить фотографии и видео и создавать коллекции по интересам – например, делить их на разделы, посвященные кулинарии, рукоделию, фитнесу и другим занятиям. Так же в Hobbi пользователь сможет отслеживать свой прогресс.