Кернес стал героем онлайн-игры с коронавирусом: видео
Геймеры создали аналог популярной видеоигры "Марио" с мэром Харькова в главной роли. Роль водопроводчика выполняет Геннадий Кернес.
Городской голова передвигается по собственному городу на инвалидной коляске. В какой-то момент он подхватывает символ коронавируса, а потом падает в пропасть.
Интересно Кернес об Италии: Метро работает, но некому ездить, ибо трупики одни остались: видео
В игре немного спецэффектов, но декорации представлены архитектурой Харькова.
Что известно об отношении Кернеса к карантину в Украине
- После решения украинской власти про общенациональный карантин из-за распространения коронавируса, Кернес отказался его выполнять.
- В Харьковском горсовете приняли, что на карантин уйдут театры, кинотеатры, цирк и развлекательные центры.
- Зато, как заявил харьковский городской голова Геннадий Кернес, школы и детские сады должны продолжать работать. За это местная прокуратура начала уголовное производство.
- Также Кернес лично назвал решение президента закрыть метро не обоснованным. Ссылался он на то, что в Харькове пока не зафиксировали ни одного случая заболевания коронавирусом.
- Впоследствии метро таки закрыли.
- Недавно Кернес отметился скандальным заявлением относительно коронавируса в Италии. На заседании Харьковского городского совета он позволил себе пренебрежительно высказался относительно умерших в Италии от смертельной болезни и назвал их "трупиками".
Важно! Из-за стремительного распространения коронавируса в Италии скончались уже почти 3 тысячи человек, заболели – более 30 тысяч.
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