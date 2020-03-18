Кернес стал героем онлайн-игры с коронавирусом: видео

Геймеры создали аналог популярной видеоигры "Марио" с мэром Харькова в главной роли. Роль водопроводчика выполняет Геннадий Кернес.

Городской голова передвигается по собственному городу на инвалидной коляске. В какой-то момент он подхватывает символ коронавируса, а потом падает в пропасть.

Интересно Кернес об Италии: Метро работает, но некому ездить, ибо трупики одни остались: видео

В игре немного спецэффектов, но декорации представлены архитектурой Харькова.

Что известно об отношении Кернеса к карантину в Украине

После решения украинской власти про общенациональный карантин из-за распространения коронавируса, Кернес отказался его выполнять.

В Харьковском горсовете приняли, что на карантин уйдут театры, кинотеатры, цирк и развлекательные центры.

Зато, как заявил харьковский городской голова Геннадий Кернес, школы и детские сады должны продолжать работать. За это местная прокуратура начала уголовное производство.

Также Кернес лично назвал решение президента закрыть метро не обоснованным. Ссылался он на то, что в Харькове пока не зафиксировали ни одного случая заболевания коронавирусом.

Впоследствии метро таки закрыли.

Недавно Кернес отметился скандальным заявлением относительно коронавируса в Италии. На заседании Харьковского городского совета он позволил себе пренебрежительно высказался относительно умерших в Италии от смертельной болезни и назвал их "трупиками".

Важно! Из-за стремительного распространения коронавируса в Италии скончались уже почти 3 тысячи человек, заболели – более 30 тысяч.