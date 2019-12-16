Кибербункер для Кибертрака: дизайнеры нарисовали идеальный гараж для Tesla Cybertruck

70 Читати новину українською
Cybunker для Cybertruck / Lars Büro

Пикап Tesla Cybertruck кому-то может не нравиться, но нельзя отрицать того факта, что эта машина уже наделала немало шума. Футуристический дизайн авто продолжает вдохновлять многих дизайнеров на творчество.

Свои идеи предлагают не только любители, но и профессионалы. Дизайнерское агентство Lars Büro представило свое видение гаража для Tesla Cybertruck, ведь машина влезет далеко не в каждый обычный гараж, сообщает Electrek.

К теме: Появились снимки Tesla Phone: аппарат ярко выделяется среди обычных смартфонов

Кибербункер

Гараж назвали Cybunker – идентично названию самой машины. В рамках концепта гараж имеет площадь около 56м². Кроме того, здание по сути является монококом, а его форма должна позволить противостоять агрессивной окружающей среде. Не иначе, как создатели гаража надеются, что новым пикапом от Tesla колонисты будут разъезжать по поверхности Марса.

Cybunker
Гараж выглядит не менее футуристично, чем автомобиль Маска

А еще дизайнеры говорят, что такой же дизайн можно использовать и для создания жилого дома.

Будинок та гараж в дизайні Cybertruck
Дизайнеры также показали, как могут выглядеть дома в таком же дизайне

Пока не известно, собираются ли дизайнеры Lars Büro действительно заниматься подобными проектам, но можно предположить, что с легкой руки Илона Маска как минимум в США такие гаражи или даже дома действительно появятся.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса, читайте в разделе Техно

Почему дрожат руки: основные причины
сегодня
10707
Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Tesla Илон Маск Cybertruck
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
17 декабря 21:00 Самые необычные и революционные смартфоны 2019 года
Вероніка Климська 113
16 декабря 21:35 Лучшие смартфоны второго полугодия 2019 – подборка Техно 24
Анастасія Можаровська 692
15 декабря 22:00 "Русский Крым" от Apple, конфликт Huawei и США – техноскандалы 2019
Олена Кандяк 209
14 декабря 22:02 Плащ-невидимка и карманный кондиционер – топ-разработки 2019
Ірина Полицька 418
14 декабря 14:31 Cybertuck или коттедж на острове: что можно купить вместо Apple Mac Pro (2019)
Сергій Матусовський 649
Новости
Больше новостей
Залиште відгук