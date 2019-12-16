Кибербункер для Кибертрака: дизайнеры нарисовали идеальный гараж для Tesla Cybertruck

Пикап Tesla Cybertruck кому-то может не нравиться, но нельзя отрицать того факта, что эта машина уже наделала немало шума. Футуристический дизайн авто продолжает вдохновлять многих дизайнеров на творчество.

Свои идеи предлагают не только любители, но и профессионалы. Дизайнерское агентство Lars Büro представило свое видение гаража для Tesla Cybertruck, ведь машина влезет далеко не в каждый обычный гараж, сообщает Electrek.

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Кибербункер

Гараж назвали Cybunker – идентично названию самой машины. В рамках концепта гараж имеет площадь около 56м². Кроме того, здание по сути является монококом, а его форма должна позволить противостоять агрессивной окружающей среде. Не иначе, как создатели гаража надеются, что новым пикапом от Tesla колонисты будут разъезжать по поверхности Марса.



Гараж выглядит не менее футуристично, чем автомобиль Маска

А еще дизайнеры говорят, что такой же дизайн можно использовать и для создания жилого дома.



Дизайнеры также показали, как могут выглядеть дома в таком же дизайне

Пока не известно, собираются ли дизайнеры Lars Büro действительно заниматься подобными проектам, но можно предположить, что с легкой руки Илона Маска как минимум в США такие гаражи или даже дома действительно появятся.

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