"Киберпес" – телеграмм-бот, который расскажет как действовать в случае кибербулинга
Минцифры выпустило чат-бота "Киберпес", который призван информировать о механизмах действий для детей, родителей, учителей в случае кибербулинга.
Бота создали в сотрудничестве и при информационной поддержке ЮНИСЕФ, Минобразования, Координационного центра по предоставлению правовой помощи и Минюста, рассказали в телеграмме Минцифры.
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Для чего предназначен бот
Как отмечают создатели бота, он поможет быстро и доступно узнать, как можно самостоятельно удалить оскорбительные материалы из соцсетей, а также куда обращаться за помощью.
Интерактивный бот работает:
Как работает "Киберпес"
Простым нажатием кнопок можно найти информацию о:
- Что такое "кибербулинг"? Какие бывают его виды?
- Как определить контент, содержащий кибербуллингом?
- Что делать, если Вас кибербулять?
- Как сообщить о платформе и удалить контент, содержащий кибербулинг?
- Как предупредить кибербулинг?
- Как не быть кибербулером?
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В Минцифры подчеркнули, что выпуск чат-бота – это первый шаг к созданию комплексного инструмента для защиты детей от кибербулинга онлайн и получения комплексных услуг для жалоб на кибербулинг – материалы.