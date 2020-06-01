Минцифры выпустило чат-бота "Киберпес", который призван информировать о механизмах действий для детей, родителей, учителей в случае кибербулинга.

Бота создали в сотрудничестве и при информационной поддержке ЮНИСЕФ, Минобразования, Координационного центра по предоставлению правовой помощи и Минюста, рассказали в телеграмме Минцифры.

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Для чего предназначен бот

Как отмечают создатели бота, он поможет быстро и доступно узнать, как можно самостоятельно удалить оскорбительные материалы из соцсетей, а также куда обращаться за помощью.

Интерактивный бот работает:

в Telegram.

в Viber.

Как работает "Киберпес"

Простым нажатием кнопок можно найти информацию о:

Что такое "кибербулинг"? Какие бывают его виды?

Как определить контент, содержащий кибербуллингом?

Что делать, если Вас кибербулять?

Как сообщить о платформе и удалить контент, содержащий кибербулинг?

Как предупредить кибербулинг?

Как не быть кибербулером?

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В Минцифры подчеркнули, что выпуск чат-бота – это первый шаг к созданию комплексного инструмента для защиты детей от кибербулинга онлайн и получения комплексных услуг для жалоб на кибербулинг – материалы.