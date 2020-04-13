Киберполиция обнаружила продавцов антисептиков через Telegram: им грозит немалый штраф

Работники киберполиции обнаружили двух людей, которые продавали антисептики через Telegram. У них не было на это соответствующих разрешений. Сейчас им грозит штраф до 34 тысяч гривен.

Детали

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Как рассказали в киберполиции, 24-летний житель Броваров разместил в Telegram объявления о продаже антисептиков – 300 гривен за литр. Всего правоохранители изъяли у него 368 литров жидкости на сумму в 120 тысяч гривен.

Другой житель Броваров тоже решил продавать антисептики через мессенджер, предлагая 200 мл за 100 гривен.

У него изъяли 4 тысячи емкостей на общую сумму 200 тысяч гривен.



Как создать антисептик дома / 24 канал

Что грозит нарушителям

Полиция составила административные протоколы в отношении обоих нарушителей. Обоим грозит штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 34 тысяч гривен). Вся продукция, которую планировать продать, – может быть изъята.



Всю продукцию должны изъять / cyberpolice.gov.ua

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