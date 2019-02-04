Киберполиция подбирает пользователям очень надежные пароли: как это работает

Полезную функцию запустила Киберполиция страны – на официальном сайте появился сервис, который генерирует надежный пароль, который значительно усложнит работу хакерам (если они попытаются атаковать ваш профиль).

Итак, пользователю нужно выбрать количество символов (наименьшее количество 8) и нажать "сгенерировать". И система самостоятельно подберет вам надежный пароль. Он будет состоять из цифр, а также крупных и маленьких букв.

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Почему это важно. Учитывая количество посягательств на частные данные пользователей, в киберполиции рекомендуют не создавать слишком простые пароли. Ведь, к примеру, на взлом пароля "123456" хакеры тратят всего одну секунду, на "283649Аа" – два месяца, а на "283649Аа +#-" – девять лет.



Система сама подберет надежный пароль

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