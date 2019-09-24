Киберполиция задержала 18-летнего хакера, который выдавал вирус за компьютерные игры

Киберполиция разоблачила хакера, который распространял вредоносное программное обеспечение. По сообщениям правоохранителей 18-летний житель Ивано-Франковской области маскировал вирус под файл веб-браузера и обновления игр.

Где парень приобрел вирус? Как сообщается на официальном сайте киберполиции, юноша купил вирус в DarkNet. Модифицировав его, он распространял вредоносные программы среди друзей, знакомых, а также разместил их на открытых источниках для загрузки всеми желающими.

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"При этом злоумышленник маскировал файл как веб-браузер, а также как файл для обновления компьютерных игр", – говорится в сообщении.

Как вирус действовал? Отмечается, что когда вирус попадал в компьютер, хакер получал полный доступ к нему, включая конфиденциальную информацию, логины и пароли ко всем учетным записям, а также к онлайн-банкингу.

Киберполиция задержала 18-летнего хакера

Правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемого, в ходе которого изъяли компьютерную технику. Полиция также устанавливает всех граждан, которые стали жертвами молодого человека.

Во время предварительного осмотра техники сотрудники киберполиции обнаружили активные сессии с панелью администрирования вредоносного программного обеспечения. Также выявили ряд подключений к персональным компьютерам потерпевших,

– отметили в киберполиции.

Наказание. Полиция начала досудебное расследование. Если вину парня докажут, то ему грозит до шести лет лишения свободы.

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