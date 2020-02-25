Киберполиция закрыла сеть онлайн-кинотеатров

Работники киберполиции закрыли несколько онлайн-кинотеатров, которые создал и администрировал 31-летний житель Черниговщины. Как установили правоохранители, сумма ущерба составляет 4 миллиона гривен.

Через свои сайты мужчина распространял аудиовизуальные произведения, чем нарушал авторские права правообладателей.

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Основой прибыли для мужчины была реклама, которую он размещал на онлайн-ресурсах. Таким образом он заработал более полумиллиона гривен. При этом нанесенная сумма ущерба для правообладателей – около 4 миллионов гривен.



Мужчине грозит 2 года тюрьмы

Что грозит организатору

Сейчас полиция изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны, жесткие диски и документы фигуранта. Все изъятое имущество передали на экспертизу.

Открыли уголовное производство (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса. Организатору грозит до двух лет тюрьмы.

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