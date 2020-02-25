24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Киберполиция закрыла сеть онлайн-кинотеатров

- Читати новину українською
Закрыли сеть онлайн-кинотеатров / cyberpolice.gov.ua

Работники киберполиции закрыли несколько онлайн-кинотеатров, которые создал и администрировал 31-летний житель Черниговщины. Как установили правоохранители, сумма ущерба составляет 4 миллиона гривен.

Через свои сайты мужчина распространял аудиовизуальные произведения, чем нарушал авторские права правообладателей.

К теме: Полиция устроила обыски у активистов Киберальянса

Основой прибыли для мужчины была реклама, которую он размещал на онлайн-ресурсах. Таким образом он заработал более полумиллиона гривен. При этом нанесенная сумма ущерба для правообладателей – около 4 миллионов гривен.

Кіберполіція закрила мережу онлайн-кінотеатрів
Мужчине грозит 2 года тюрьмы

Что грозит организатору

Сейчас полиция изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны, жесткие диски и документы фигуранта. Все изъятое имущество передали на экспертизу.

Открыли уголовное производство (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса. Организатору грозит до двух лет тюрьмы.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.

Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
сегодня
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Чернигова Полиция Кибербезопасность Новости Техно Техно Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
24 февраля 20:00 Детище Стива Джобса – как компания Apple смогла стать успешной
Олена Кандяк
24 февраля 09:04 Кто такой Ян Кум: украинец, который создал WhatsApp и стал миллиардером
Ірина Полицька
22 февраля 13:05 Кто такая Лиза Су: женщина в мужском бизнесе и глава корпорации AMD
Анастасія Можаровська
21 февраля 10:02 Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
Анастасія Можаровська
20 февраля 16:02 Дополненная и виртуальная реальности: что это такое и какое влияние на мозг
Ірина Полицька
Новости
Больше новостей
Залиште відгук