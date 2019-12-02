Киберпонедельник 2019: что это такое и как поймать скидку

Не успели магазины и покупатели оправиться от Черной пятницы, как получили очередную порцию скидок. Ее приурочили к киберпонедельнику, который в 2019 году пришелся на 2 декабря.

Что такое киберпонедельник?

Это день массовых онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают свою продукцию со скидкой (иногда существенной). Как и Черная пятница, Киберпонедельник организуют в период перед Рождественскими и Новогодними праздниками.

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Первый Cyber ​​Monday состоялся в США в 2004 году. А этот термин впервые употребил интернет-магазин Shop.org. на такой шаг магазины пошли после проведения маркетинговых исследований в течение нескольких лет. Они показали всплеск интернет-продаж в первый понедельник после Дня Благодарения.

Дело в том, что американцы возвращались на работу и продолжали искать товары в интернете, которые не успели купить в Черную пятницу.

Киберпонедельник в Украине

История этой распродажи в Украине такая же, как и ситуация с Черной пятницей. Раньше это было "диковинкой", о которой мы слышали только в американских фильмах. Однако, с каждым годом все больше магазинов присоединяются к этому празднику и предлагают все больше скидок.

В этом году в Украине скидки можно найти в таких интернет-магазинах:

Алло

В этом интернет-магазине Cyber Monday выглядит, как затяжная Черная пятница, потому что период распродажи длится от 28 ноября по 2 декабря.

Эльдорадо

Здесь скидки продолжаются два дня - 1 - 2 декабря. В магазине обещают скидки до 70%.

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Киберпонедельник в Ельдародо

Фокстрот

На этой платформе распродажа продлится всего один день - 2 декабря. Скидки здесь будут достигать до 70%.

Киберпонедельник в Фокстрот

Comfy

Этот магазин не называет контурных цифр скидок. Но на сайте можно найти немало предложений товаров, которые можно приобрести дешевле (это смартфоны, игровые консоли, планшеты, бытовая техника, ноутбуки и т.д.).

Киберпонедельник в​ Comfy

MOYO

Здесь похожая история, как в Алло. Магазин решил растянуть Черную пятницу еще до понедельника. То есть продукцию со скидками до 70% можно приобрести с 28 ноября по 2 декабря.

Розетка

Этот магазин по случаю Киберпонедельника предлагает скидки до 60%.



Киберпонедельник в Розетке

Киберпонедельник в AliExpress

Хотя распродажа на AliExpress у нас ассоциируется с Днем холостяка (11 ноября). Однако, не игнорирует сервис и Черную пятницу и Киберпонедельник.

2 декабря на платформе доступны скидки на большой ассортимент товаров. В некоторых категориях товаров скидки достигать 80%. Дешевле можно приобрести смартфоны, гаджеты и другую технику.

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