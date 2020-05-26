Киберспортсмен сыграл на гигантской клавиатуре – смешное видео

Профессиональный игрок в игру StarCraft Ли Larva Хонг Гью решил разнообразить процесс, "вооружившись" гигантской клавиатурой. Интересно, что это ему не сильно навредило и он даже сумел выиграть один из матчей.

Ловкая игра Хонга Гью уже обнародована на Youtube.

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Детали

Клавиатуру геймер выбрал действительно гигантскую – ее длина составляет 2 метра. Аппарат занимает практически весь стол. Правда, самостоятельно справиться ему таки не получилось. С нажатием клавиш Ctrl и Shift ему помогала девушка.

Игра в StarCraft на гигантской клавиатуре: видео

При этом клавиши оказались настолько большими, что киберспортсмену приходилось буквально бить по ним. Когда Хонг Гью пытался выполнить быстрые комбинации, это выглядело особенно забавно, ведь при этом он использовал обе руки.

Кстати, это не первые выходки игрока. Например, в 2017 году на турнире Zotac Cup Masters Showmatch Хонг Гью нажимал на клавиши ногой, а также притворялся спящим в прямом эфире.

Что такое StarCraft?Это научно-фантастическая стратегия в реальном времени, которую выпустила компания Blizzard Entertainment. Эксперты называют StarCraft лучшей и наиболее важной видеоигрой всех времен. В общем, игра является одной из самых продаваемых игр для ПК.