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Киберспортсмены разыграли участие в турнире на "Чу-Ва-Чи": детали

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Недавно серверы Electronic Arts подверглись масштабной атаке хакеров из группировки LizardSquad. Стоит заметить, что именно в это время компания проводила квалификационные матчи к масштабному турниру по FIFA 20. Участники не смогли войти в один матч, поэтому им пришлось определять победителя с помощью игры "Камень-ножницы-бумага", или "Чу-Ва-Чи".

Реакция Electronic Arts

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Официальный аккаунт соревновательных турниров по FIFA немедленно отреагировал на эту ситуацию, пытаясь откреститься от участия в данном решении.

Организаторы мероприятия заявили, что игроки сами настояли на том, чтобы определить победителя с помощью игры в "камень, ножницы, бумага", и их никто не принуждал к этому.

Я не могу в это поверить! Нам пришлось играть в "камень, ножницы, бумага", потому что мы не смогли найти друг друга в матче квалификаций турнира по лицензии Electronic Arts! Это что вообще такое? Я все,
– написал участник квалификаций Шон Гали у себя в Twitter.

Что должно было бы быть по правилам

С другой стороны, по официальному регламенту турнира при наличии технических проблем обоим участникам квалификаций присуждается поражение. Говоря проще, их дисквалифицируют. Сделано это для того, чтобы избежать махинаций со стороны киберспортсменов. Так что партия в "камень, ножницы, бумага" была неплохим решением проблемы.

Неясно только одно: если технические неполадки возникли из-за проблемы на стороне организатора турнира, почему EA не взяла на себя ответственность? Квалификационный матч можно было перенести на другую дату. Но в итоге один из участников соревнования проиграл со счетом 3:1, оказавшись слабее противника в самой народной в мире игре.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Киберспорт Новости Техно Техно Игры
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