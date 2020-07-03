В Киеве запустили 4G еще на 8 станциях метро
Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell запустили 4G еще на 8 станциях киевского метро.
Пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко отмечает, что благодаря сотрудничеству с операторами покрытия 4G в киевском метро расширилось.
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Где в метро работает 4G
Теперь связь этого стандарта работает на таких станциях:
- "Житомирская";
- "Святошин";
- "Героев Днепра";
- "Минская";
- "Оболонь";
- "Сырец";
- "Дорогожичи";
- "Лукьяновская".
Стоит отметить, что 4G-связь работает как в помещениях станций и в тоннелях между ними.
Мэр Киева подчеркнул, что запуск 4G в киевском метро стал возможным благодаря соглашению между КП "Киевский метрополитен" и операторами, по которому последние получили право на модернизацию части оборудования в подземке.
До этого первой станцией метро, на которой заработал 4G, стал "Академгородок".
По данным "Киевстар", в ближайшие месяцы запуск 4G планируют еще на 14 станциях, а на всех станциях метро до конца года.