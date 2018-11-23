Киевлянин создал бота, который мониторит состояние воздуха в городе

Программист Любомир Милевский создал бота для Telegram, который мониторит состояние воздуха в Киеве. Также он сообщает своим пользователям, если уровень загрязнения повышенный.

Об этом пишет ain.ua.

Загрязнение воздуха в Киеве можно было мониторить на карте Государственной санитарно-эпидемиологической службы, но сейчас этот сервис уже недоступен.

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"Бот показывает среднее значение для города. У меня и нескольких друзей есть "умные дома" с датчиками. Я забираю эти данные в разных частях города, обрабатываю на сервере и отдаю боту, а он информирует людей", – пояснил разработчик.

Бот получает данные из 6 датчиков PurpleAir: два на левом берегу, четыре на правом. Данные сервис обновляет каждый час.

Сервис работает две недели и уже дважды средний индекс по городу менялся на 110 и 118 (показатель 101-150 означает, что существует риск для здоровья). Безопасный показатель – от нуля до 50. Если же показатель – 150, то без маски гулять опасно. Если индекс поднимается выше 101 – бот информирует об опасности.

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