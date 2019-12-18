Киевская IТ-компания присвоила 20 миллионов гривен из бюджета города

Компания занималась разработкой программного обеспечения для одного из коммунальных предприятий. Благодаря мошенническим действиям, им удалось завладеть 20 миллионами из бюджета.

IT-компания победила в тендере по разработке программного обеспечения для коммунального предприятия, сообщает пресс-служба Прокуратуры Киевской области.

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Вместо разработки нового софта они поставят уже существующий, который использовали в 2017 году. Однако он не соответствовал условиям тендера.

Руководство коммунального предприятия вместе с компанией-разработчиком подделали приемные акты программного обеспечения, которое якобы содержало новые модули по сравнению со старой версией. Коммунальное предприятие перечислило IT-шникам из бюджета города 20 миллионов гривен.

Продолжается расследование коррупционной схемы. В уголовном производстве фигурируют директор коммунального предприятия и его заместитель, а также руководитель фирмы-разработчика.

Сколько зарабатывают IT-шники в Украине?По данным Укрстата, средняя зарплата украинцев в декабре 2018 года составила 10 573 гривен. Что интересно, средняя зарплата айтишника, по данным специализированного сайта Dou.ua, составляла около 53 тысяч гривен. А это в пять раз выше средней зарплаты.