Киевстар меняет ряд популярных тарифных планов

С 1 октября мобильный оператор "Киевстар" меняет линейку своих актуальных тарифных планов. Это касается как мобильной связи, так и домашнего интернета.

Как пишет Liga.Tech оператор переводит в архив, то есть закрывает для подключения следующие тарифы:

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Безлим Соцсети (75 гривен), Безлим Мессенджеры (100 гривен) Безлим Видео (150 грн); Максимальный Безлим 2019 (225 гривен) Киевстар Комфорт (3 гривны/день) Дайте Еще! 2018 (65 гривен).

При этом абоненты, которые уже пользуются этими тарифами пока что будут продолжать ими использоваться. Однако, новые абоненты подключиться уже не смогут.

В Пресс-служба Киевстар добавляют, что абоненты тарифных планов "Общение без границ", "Развлечения без границ" и "Видео без границ" будут получать вдвое больше мегабайт и минут по той же стоимости при условии своевременного пополнения счета.

"Например, абоненты тарифу "Общение без границ" получат 6 тысяч Мб интернета, 60 минут для звонков и безлим для игровых сервисов. Абоненты с тарифом "Развлечения без границ" получат 12 тыс. Мб, 120 минут для звонков и безлим для видео приложений", – говорят в оператора.

Что предлагают взамен? Новая тарифная сетка состоит из следующих предложений:

Киевстар Комфорт (75 гривен) – 100 Мб интернета, безлим. в сети и 30 мин на другие операторы; Общение без границ (125 гривен) – 3 тысячи Мб интернета, безлим. в сети и на другие операторы; Развлечения без границ (225 гривен) – 9 тысяч Мб интернета, безлим. в сети. Также в стоимость входит соцсети, видеосервисы и игры. Максимальный безлимит (300 гривен) – безлимитный трафик (до 3 Гб в день), безлим. в сети Киевстар и 300 смс на любые номера.

Новая тарифная сетка Киевстар

Также изменятся тарифы на домашний интернет. В частности, будет закрыт для подключения новых абонентов тарифный план "Киевстар Все вместе".

Зато абонентам предлагают выбрать:

Базовый (200 гривен), который включает домашний интернет (100М бит/с), 12 тысяч Мб мобильного интернета, 120 мин на другие направления и безлим на соцсети. Выгодный (250 гривен) – домашний интернет (100М бит/с), безлимитный мобильный интернет и 150 мин на другие направления. Комфорт (250 гривен) – домашний интернет (100М бит/с), 9 тысяч Мб мобильного интернета, 150 мин на другие направления и безлим для соцсетей. Игровой (350 гривен) – домашний интернет (100М бит/с), безлимитный мобильный интернет и 300 мин на другие направления. В стоимость также включена SIM для планшета и бонусы от Wargaming в игре World of Tanks.

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Что выбрать для домашнего интернета

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