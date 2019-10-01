Киевстар меняет ряд популярных тарифных планов
С 1 октября мобильный оператор "Киевстар" меняет линейку своих актуальных тарифных планов. Это касается как мобильной связи, так и домашнего интернета.
Как пишет Liga.Tech оператор переводит в архив, то есть закрывает для подключения следующие тарифы:
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- Безлим Соцсети (75 гривен),
- Безлим Мессенджеры (100 гривен)
- Безлим Видео (150 грн);
- Максимальный Безлим 2019 (225 гривен)
- Киевстар Комфорт (3 гривны/день)
- Дайте Еще! 2018 (65 гривен).
При этом абоненты, которые уже пользуются этими тарифами пока что будут продолжать ими использоваться. Однако, новые абоненты подключиться уже не смогут.
В Пресс-служба Киевстар добавляют, что абоненты тарифных планов "Общение без границ", "Развлечения без границ" и "Видео без границ" будут получать вдвое больше мегабайт и минут по той же стоимости при условии своевременного пополнения счета.
"Например, абоненты тарифу "Общение без границ" получат 6 тысяч Мб интернета, 60 минут для звонков и безлим для игровых сервисов. Абоненты с тарифом "Развлечения без границ" получат 12 тыс. Мб, 120 минут для звонков и безлим для видео приложений", – говорят в оператора.
Что предлагают взамен? Новая тарифная сетка состоит из следующих предложений:
- Киевстар Комфорт (75 гривен) – 100 Мб интернета, безлим. в сети и 30 мин на другие операторы;
- Общение без границ (125 гривен) – 3 тысячи Мб интернета, безлим. в сети и на другие операторы;
- Развлечения без границ (225 гривен) – 9 тысяч Мб интернета, безлим. в сети. Также в стоимость входит соцсети, видеосервисы и игры.
- Максимальный безлимит (300 гривен) – безлимитный трафик (до 3 Гб в день), безлим. в сети Киевстар и 300 смс на любые номера.
Новая тарифная сетка Киевстар
Также изменятся тарифы на домашний интернет. В частности, будет закрыт для подключения новых абонентов тарифный план "Киевстар Все вместе".
Зато абонентам предлагают выбрать:
- Базовый (200 гривен), который включает домашний интернет (100М бит/с), 12 тысяч Мб мобильного интернета, 120 мин на другие направления и безлим на соцсети.
- Выгодный (250 гривен) – домашний интернет (100М бит/с), безлимитный мобильный интернет и 150 мин на другие направления.
- Комфорт (250 гривен) – домашний интернет (100М бит/с), 9 тысяч Мб мобильного интернета, 150 мин на другие направления и безлим для соцсетей.
- Игровой (350 гривен) – домашний интернет (100М бит/с), безлимитный мобильный интернет и 300 мин на другие направления. В стоимость также включена SIM для планшета и бонусы от Wargaming в игре World of Tanks.
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Что выбрать для домашнего интернета
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