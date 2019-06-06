Киевстар сделал 4G-интернетом безлимитным: кому доступен

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Киевстар сделал 4G-интернетом безлимитным
Киевстар сделал 4G-интернетом безлимитным / daynews.com.ua

Мобильный оператор Киевстар сделал безлимитным 4G интернет до 31 июля. При этом пользователям не требуется дополнительно платить и подключаться.

Об этом говорится на официальном сайте оператора.

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Для кого доступен. Безлимитом 4G могут воспользоваться все абоненты Киевстар, которые уже пользовались этой услугой. Однако, ранее количество МБ было ограниченным. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2019 года.

Если абонент пользуетесь 2G- или 3G-сетью, то мобильный интернет тарифицируется по условиям тарифного плана.

Чтобы подключить услугу, в настройках сети мобильного интернета нужно выбрать 4G (LTE).

Что такое 4G?
Это четвертое поколение высокоскоростного мобильного Интернета на базе технологии LTE Advanced Pro, обеспечивающей в 5 раз более высокую скорость загрузки до 10 раз более высокую скорость передачи данных.

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Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес 4G
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