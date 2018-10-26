"Киевстар" увеличил ограничение относительно мобильного интернета

Мобильный оператор "Киевстар" снова снизил лимит использования мобильного интернета с 6 ГБ до 3 ГБ. Как объяснили в компании, таким образом они пытаются установить "справедливое пользование сетевыми ресурсами" для всех абонентов.

Это заявление было сделано еще 26 сентября, однако только теперь на нее обратили внимание, пишет ITC.

Это ограничение означает, что для абонентов, использующих более 3 ГБ мобильного интернета в течение суток, скорость будет снижена до 0,8 Мбит/c до конца суток.

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"Статистика показывает, что 1% абонентов регулярно использует аномально большие объемы мобильного интернета – более 100 000 мегабайт ежемесячно. Эти абоненты перегружают сеть оператора и значительно замедляют скорость интернета для остальных 99% абонентов. Чтобы предоставить равноправный доступ к качественному мобильному интернету и защитить большинство абонентов от дискриминации, компания может применять "Политику справедливого пользования сетевыми ресурсами", – объяснили нововведение в "Киевстаре".

Как известно, в апреле "Киевстар" уже вводил подобное ограничение. Тогда оно касалось 6 ГБ в сутки. И только после использования этого интернета, скорость уменьшалась до 1,8 Мбит/c.

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