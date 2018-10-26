"Киевстар" увеличил ограничение относительно мобильного интернета

1232 Читати новину українською
"Киевстар" снова уменьшил лимит мобильного интернета
"Киевстар" снова уменьшил лимит мобильного интернета / epravda.com.ua

Мобильный оператор "Киевстар" снова снизил лимит использования мобильного интернета с 6 ГБ до 3 ГБ. Как объяснили в компании, таким образом они пытаются установить "справедливое пользование сетевыми ресурсами" для всех абонентов.

Это заявление было сделано еще 26 сентября, однако только теперь на нее обратили внимание, пишет ITC.

Это ограничение означает, что для абонентов, использующих более 3 ГБ мобильного интернета в течение суток, скорость будет снижена до 0,8 Мбит/c до конца суток.

Читайте также: YouTube значительно повысил трафик порносайта Pornhub

"Статистика показывает, что 1% абонентов регулярно использует аномально большие объемы мобильного интернета – более 100 000 мегабайт ежемесячно. Эти абоненты перегружают сеть оператора и значительно замедляют скорость интернета для остальных 99% абонентов. Чтобы предоставить равноправный доступ к качественному мобильному интернету и защитить большинство абонентов от дискриминации, компания может применять "Политику справедливого пользования сетевыми ресурсами", – объяснили нововведение в "Киевстаре".

Как известно, в апреле "Киевстар" уже вводил подобное ограничение. Тогда оно касалось 6 ГБ в сутки. И только после использования этого интернета, скорость уменьшалась до 1,8 Мбит/c.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Интернет мобильные устройства
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как раскрутить свой стартап и выгодно продать себя инвестору: интервью с экспертом
сегодня 10:03 Как раскрутить свой стартап и выгодно продать себя инвестору: интервью с экспертом
Євгенія Мазур 100
Долгожданный смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили официально: характеристики и цена
25 октября 12:39 Долгожданный смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили официально: характеристики и цена
1461
Dell обновила линейку сверхпрочных и мощных ноутбуков Rugged
25 октября 09:00 Dell обновила линейку сверхпрочных и мощных ноутбуков Rugged
187
Смартфон Xiaomi Black Shark 2 с рекордным количеством оперативной памяти представили официально
23 октября 18:21 Смартфон Xiaomi Black Shark 2 с рекордным количеством оперативной памяти представили официально
2149
Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
22 октября 21:04 Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
451
Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft
21 октября 20:06 Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft
Анастасія Можаровська 565
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук