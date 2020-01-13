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Киевстар выпустил универсальный пакет Smart SIM без тарифного плана

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Киевстар выпустил Smart SIM / expres.online

Мобильный оператор компания Киевстар выпустил универсальный стартовый пакет Smart SIM. Этот пакет не имеет тарифного плана. Его можно использовать для самостоятельной замены SIM-карты или для подключения услуги "SIM для планшета".

Также, Smart SIM можно использовать при подключении тарифного плана "SIM для устройств", передает пресс-служба оператора.

Важно: Киевстар закрывает старые тарифные планы: перечень

Детали

  • Тарифный план "SIM для устройств" позволяет использовать услуги мобильного оператора в разумных устройствах (IoT):
  • сигнализации,
  • GPS-трекеры,
  • датчики
  • смарт-часы
  • другое.

Согласно условиям, каждый день абоненты будут получать 30 Мб мобильного интернета, 30 минут для звонков и 30 SMS-сообщений для их использования на IoT-устройствах.

  • "SIM для планшета" позволяет использовать еще одну SIM-карту для интернета на планшете, втором смартфоне или в модеме. При этом у пользователя будет один номер и счет для основной и дополнительной карточек.
  • Еще одно поле применения Smart SIM – самостоятельная замена SIM. Кроме того, сейчас Киевстар отменил плату за эту услугу.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Интернет
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