Киевстар выпустил универсальный пакет Smart SIM без тарифного плана
Мобильный оператор компания Киевстар выпустил универсальный стартовый пакет Smart SIM. Этот пакет не имеет тарифного плана. Его можно использовать для самостоятельной замены SIM-карты или для подключения услуги "SIM для планшета".
Также, Smart SIM можно использовать при подключении тарифного плана "SIM для устройств", передает пресс-служба оператора.
Важно: Киевстар закрывает старые тарифные планы: перечень
Детали
- Тарифный план "SIM для устройств" позволяет использовать услуги мобильного оператора в разумных устройствах (IoT):
- сигнализации,
- GPS-трекеры,
- датчики
- смарт-часы
- другое.
Согласно условиям, каждый день абоненты будут получать 30 Мб мобильного интернета, 30 минут для звонков и 30 SMS-сообщений для их использования на IoT-устройствах.
- "SIM для планшета" позволяет использовать еще одну SIM-карту для интернета на планшете, втором смартфоне или в модеме. При этом у пользователя будет один номер и счет для основной и дополнительной карточек.
- Еще одно поле применения Smart SIM – самостоятельная замена SIM. Кроме того, сейчас Киевстар отменил плату за эту услугу.
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