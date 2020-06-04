Коронавирус нанес немало вреда бизнесу. Однако, есть направления, которые от ситуации выиграли. Например, ОТТ-сервисы (это платформы для просмотра видеоконтента через интернет). Украинцам хорошо известны сервисы Megogo, Netflix, oll.tv и другие.

Эксперты компании GlobalLogic сделали свой прогноз по развитию украинских онлайн-кинотеатров в ближайшие 5 лет. Около тысячи специалистов компании работают над 50 проектами в сфере медиа. Среди них стриминговый сервис и производитель медиаплееров Roku, американская компания Harmonic, которая предоставляет инфраструктурные решения для телевидения и интернета, и многие другие.

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Онлайн в режиме 4K

На рынке появляется все больше экранов, поддерживающих 4K-режим четкости изображения. Однако, такое качество может повлиять на скорость передачи картинки. Во время просмотра, например, футбольного матча онлайн – это недопустимо для пользователей. Как свидетельствуют исследования, даже 30-40-секундная задержка трансляции, вызывает дискомфорт для зрителя.

Поэтому высокоскоростная передача видео с минимальной задержкой, вызванная ростом популярности телевизоров с большим экраном, – это одна из тенденций на рынке ОТТ-сервисов.

Покупки

Еще одна тенденция, которую могут внедрить уже в ближайшее время, – это продажа товаров или услуг, о которых пользователи могут узнавать через рекламу, связанную с тематикой контента. Это будет интеграция с платформой для покупок, что даст возможность делать заказ сразу в ОТТ-сервисах во время просмотра контента.



Покупать товары можно будет непосредственно в сервисе / инфографика GlobalLogic

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Другие важные новшества

Эксперты также прогнозируют, что для пользователей станет доступной функция управления голосовыми командами. Еще одно новшество – интерактивный дизайн сайта, который сервис будет адаптировать конкретно под пользователя на основе просмотренных им видео.



Один из трендов – голосовое управление / инфографика GlobalLogic

"Мы видим, как с каждым годом растет спрос на качественный видеоконтент. Это определяет вектор развития рынка устройств, а также влияет на ОТТ-сервисы", – добавил вице-президент по стратегии и технологиям GlobalLogic Андрей Яворский.