Kinogo и Kо: киберполиция прекратила работу 4 крупных онлайн-кинотеатров

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Киберполиция прекратила работу 4 онлайн-кинотеатров
Киберполиция прекратила работу 4 онлайн-кинотеатров / Фото: киберполиция

Кіберполіція прекратила деятельность четырех крупных онлайн-кинотеатров: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top. Сайты обвинили в пиратстве.

Детали резонансного дела. Работу всех 4 сайтов организовали два брата. Интересно, что один из братьев является действующим сотрудником фискальной службы Украины.

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По месту жительства братьев, а также в одном из региональных управлений фискальной службы провели обыски. Эксперты изъяли технику и сейчас проводят экспертизу.

кіберполіція припинила роботу 4 великих онлайн-кінотеатрів
Полиция изъяла оборудование

Что грозит организаторам. Как подсчитали в киберполиции, ежемесячно братья зарабатывали на рекламе по несколько тысяч долларов. Мужчинам грозит штраф или срок до 6 лет.

Сейчас расследование продолжается.

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Теги: Полиция Кибербезопасность Новости Техно Интернет Техно
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