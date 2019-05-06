Kinogo и Kо: киберполиция прекратила работу 4 крупных онлайн-кинотеатров

Кіберполіція прекратила деятельность четырех крупных онлайн-кинотеатров: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top. Сайты обвинили в пиратстве.

Детали резонансного дела. Работу всех 4 сайтов организовали два брата. Интересно, что один из братьев является действующим сотрудником фискальной службы Украины.

Читайте также: Цифра дня: сколько антивирусов для Android оказались неэффективными

По месту жительства братьев, а также в одном из региональных управлений фискальной службы провели обыски. Эксперты изъяли технику и сейчас проводят экспертизу.



Полиция изъяла оборудование

Что грозит организаторам. Как подсчитали в киберполиции, ежемесячно братья зарабатывали на рекламе по несколько тысяч долларов. Мужчинам грозит штраф или срок до 6 лет.

Сейчас расследование продолжается.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно