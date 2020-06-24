Китай оштрафовал компанию, которая создала TikTok: причина
Китай оштрафовал компанию, которая создала популярную платформу TikTok. Все из-за того, что сервис якобы отходит от ценностей социализма.
В то же время санкции наложили еще на несколько сервисов. Об этом сообщает Bloomberg.
Важно Как зуммеры, TikTok и бабушка почти сорвали Трампу президентскую кампанию: невероятная история из США
В целом государственное ведомство Китая по киберпространству проверило 31 сервис, из которых 10 были оштрафованы. Речь идет о Bilibili, Huya и DouYu. Последние два уже заявили о прекращении обновлений с 23 июня.
Как объясняет официальный Китай, санкции наложили за распространение "вульгарного контента", а сервисы "отходят от социалистических ценностей, портят атмосферу в обществе и ставят под угрозу здоровый рост молодежи".
Интересно Эксперты определили самое популярное приложение в мире
Что известно о TikTok: главное
- В сентябре 2019 года приложение TikTok заняло первое место по количеству загрузок как в App Store, так и в Google Play.
- У TikTok есть четко сформированная аудитория – это пользователи от 13 до 25 лет, а сама соцсеть – нечто среднее между Instagram и Snapchat.
- Ключевая фишка TikTok – челленджи, которые бывают настолько вирусными, что TikTok стал мощным каналом для продвижения артистов.