Китай перенес включение "искусственного солнца" на 2020 год

Новый токамак (установка для удержания плазмы), который журналисты назвали "искусственным солнцем", приблизит китайских исследователей к реализации термоядерного синтеза.

Токамак HL-2M – часть государственного проекта по созданию Экспериментального передового сверхпроводящего токамака (EAST), который стартовал в 2006 году, планировали запустить до конца 2019 года. Во время недавней конференции, посвященной термоядерной энергетике, глава Юго-Западного института физики Дуань Сюйжу объявил, что устройство будет готово в 2020 году.

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Профессор Дуань рассказал присутствующим, что новый токамак разогреет плазму до температуры более 200 миллионов градусов Цельсия. Это примерно в 13 раз жарче, чем в центре Солнца. В ноябре прошлого года реактор EAST довел температуру электронов в плазме до 100 миллионов градусов, пишет Newsweek.

По словам физика Джеймса Харрисона из Управления по атомной энергии Великобритании, токамак HL-2M отличается от других гибкостью магнитного поля. Ученые смогут настраивать его для защиты внутренних стенок устройства от воздействия высоких температур.



Схематическое изображение токомака

Первая стадия строительства, вероятно, будет заключаться в тестировании каждой части системы отдельно, а затем в сборке. После этого начнется производство плазмы с относительно низкими эксплуатационными характеристиками и постепенное увеличение КПД параллельно с повышением уровня надежности и управляемости системы.

Для чего это нужно

Харрисон утверждает, что HL-2M даст исследователям ценные данные о совместимости продуктивной термоядерной плазмы с методами эффективного управления теплом и частицами из ядра этого устройства. Это одна из главных проблем, стоящих на пути разработки коммерческого термоядерного реактора. Результаты HL-2M повлияют на конструкции реакторов всего международного сообщества.

Контролируемая реакция термоядерного синтеза рассматривается многими исследователями как "естественный" источник энергии в долгосрочной перспективе. Развитие технологии термоядерного синтеза может стать ключевым фактором создания практически неисчерпаемого источника энергии, ведь запасы топлива – водорода – являются безграничными. Топливо можно добывать из морской воды на любом побережье мира, что делает невозможным монополизацию топливных ресурсов одной или группой стран.

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