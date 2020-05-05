Китай запустил ракету Chang Zheng-5В с прототипом пилотируемого корабля нового поколения

В Китае на космодроме Вэньчан, провинция Хайнань, запустили тяжелую ракету Chang Zheng-5B ("Великий поход-5B). Полезной нагрузкой выступает прототип пилотируемого космического корабля нового поколения КНР весом 21,6 тонны.

Как сообщает 24 канал, тяжелая ракета Chang Zheng-5В была специально разработана для проекта пилотируемой космической станции КНР.

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Что известно о ракете Chang Zheng-5В? Это новая двухступенчатая модификация самой тяжелой китайской ракеты, которая, в отличие от оригинальной трехступенчатой Chang Zheng-5, выводящей спутники на геопереходную орбиту, предназначена для доставки грузов на низкую орбиту Земли.



Ракета оборудована четырьмя боковыми ускорителями, на каждом из которых стоят по два кислородно-керосиновых двигателя YF-100, и 5-метровым центральным блоком с двумя кислородно-водородными двигателями YF-77. Ракета способна выводить до 25 тонн на низкую околоземную орбиту Земли.



Ракета Chang Zheng-5В на стартовом столе

Планы Китая

КНР рассчитывает использовать Chang Zheng-5B для запуска межпланетных автоматических станций и, начиная с 2021 года, для построения своей многомодульной низкоорбитальной пилотируемой станции.

В первом испытательном пуске ракеты Chang Zheng-5B, который состоялся 5 мая, на орбиту отправили прототип нового пилотируемого корабля.



Прототип китайского пилотируемого космического корабля

Пилотируемый космический корабль нового поколения КНР

Прототип нового корабля был доставлен на космодром Вэньчан еще 20 января. Перспективный китайский пилотируемый корабль должен будет заменить нынешние корабли "Шэньчжоу" (Shenzhou) и грузовые "Тяньчжоу" (Tianzhou). Он состоит из большого аппарата капсульного типа, способного к возврату, и одноразового служебного отсека. В отличие от "Шэньчжоу", бытовые отсеки у него отсутствуют.

Спускаемый аппарат корабля рассчитан на 10 полетов на орбиту. Он оборудован съемным теплозащитным покрытием. Для смягчения удара о поверхность будут использоваться надувные амортизаторы, аналогичные тем, которые применяются на корабле Starliner компании Boeing, В беспилотном режиме китайский корабль сможет использоваться для возвращения на Землю грузов с космоса, как это делает корабль SpaceX Dragon.

Прототип нового корабля будет выведен на орбиту с апогеем 8000 км. Высокая скорость входа в атмосферу Земли должна будет подтвердить эффективность нового теплозащитного покрытия.

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