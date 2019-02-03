Китаянка приготовила блины на офисном компьютере: смешное видео

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Китаянка приготовила блины на офисном компьютере: смешное видео
Китаянка приготовила блины на офисном компьютере: смешное видео / Фото из открытых источников

Питание на рабочем месте в офисе сложно назвать разнообразным. Бутерброд. Салат. Бутерброд. Фастфуд. И снова бутерброд. Однако мало кому придет в голову, что можно взять с собой на работу сырые продукты, разобрать компьютер и с его помощью приготовить горячий обед.

Именно так поступила офисная работница, которая решила превратить свое рабочее место в зону для барбекю с компьютером вместо жаровни. Девушка даже сняла целое видео о том, как приготовить вкусный блин с начинкой непосредственно за рабочим столом.

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Для приготовления завтрака китаянка использовала не кухонную утварь, а все, что попадет под руку. Вместо лопатки девушка выбрала игрушечный пропеллер, а дровами для печки послужил декоративная корзинка с цветами. Как плиту использовала корпус системного блока.

Девушка бережно разобрала компьютер, вынула всю утварь и поместила внутрь дрова. Пообедав, китаянка очистила блок, заново собрала компьютер и как ни в чем не бывало вернулась к работе.

Офисная работница сняла детальное видео этого смешного процесса:

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Теги: Техно Гаджеты
Источник: 24 канал
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