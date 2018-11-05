Китайцы представили беззеркальную камеру на Android

Китайская компания Yongnuo представила беззеркальную камеру YN450. Новинка работает на базе Android и поддерживает объективы Canon EF.

Об этом сообщает tehnot.com.

Камера получила матрицу с разрешением 16 Мп. Она будет работать на 8-ядерном процессоре Qualcomm (модель не уточняется) в паре с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. При этом флэш-память можно расширить до 64 ГБ.

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Камера оснащена 5-дюймовым экраном с разрешением Full HD, стереомикрофоном, двойной светодиодной вспышкой и аккумулятором на 4000 мАч.

Yongnuo YN450 может снимать видео в разрешении 4К при 30 кадрах в секунду. Цена новинки и дата выхода пока неизвестны.

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