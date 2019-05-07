Китайцы "продали" виртуального ведущего новостей: интересные детали

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Китайцы "продали" ИИ-ведущего новостей
Китайцы "продали" ИИ-ведущего новостей / Tehnot.com

Китайская компания Sogou, которая создала второй по популярности поисковый механизм поднебесной, так как Google там запрещен, разработает для телеканала из Объединенных Арабских Эмиратов ИИ-ведущего новостей, который говорит на арабском.

Ранее Sogou создала аналогичного ведущего с искусственным интеллектом, работающего на английском языке, для новостного агентства Xinhua.

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Теперь что-то похожее захотели владельцы Abu Dhabi Media (ADM), передает South China Morning Post.

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Теперь осталось обучить алгоритмы искусственного интеллекта арабскому, и, вероятно, придать соответствующую внешность.

Напомним, ранее в Японии создали робота в виде богини милосердия Каннон − одного из основных буддийских божеств, об этом пишет The Telegraph. Робота разработали по просьбе храма Кодайдзи в Киото. Он будет проповедовать учение Будды так, чтобы это было понятно молодым людям.

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Теги: Техно Новости Техно Искусственный интеллект
Источник: Техно 24
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