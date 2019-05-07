Китайцы "продали" виртуального ведущего новостей: интересные детали
Китайская компания Sogou, которая создала второй по популярности поисковый механизм поднебесной, так как Google там запрещен, разработает для телеканала из Объединенных Арабских Эмиратов ИИ-ведущего новостей, который говорит на арабском.
Ранее Sogou создала аналогичного ведущего с искусственным интеллектом, работающего на английском языке, для новостного агентства Xinhua.
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Теперь что-то похожее захотели владельцы Abu Dhabi Media (ADM), передает South China Morning Post.
Робота-ведущего уже передали властям ОАЭ
Теперь осталось обучить алгоритмы искусственного интеллекта арабскому, и, вероятно, придать соответствующую внешность.
Напомним, ранее в Японии создали робота в виде богини милосердия Каннон − одного из основных буддийских божеств, об этом пишет The Telegraph. Робота разработали по просьбе храма Кодайдзи в Киото. Он будет проповедовать учение Будды так, чтобы это было понятно молодым людям.
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