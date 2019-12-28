Китайцы разработали очень милого робота-кота: что он умеет

Китайский стартап Elephant Robotics разработали робота в виде кота. Он имеет название MarsCat. Этого роботизированного домашнего любимца можно запрограммировать.

Как передает theverge.com, MarsCat внешне похож на кота. Кроме того, инженеры запрограммировали его поведение таким образом, чтобы он максимально повторял кошачьи манеры и привычки.

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Чем интересен

Так, кот-робот умеет потягиваться, подавать лапку, играть с мячом и тому подобное. На роботе размещены шесть сенсоров, которые реагируют на прикосновения. Он может видеть благодаря камере с разрешением 5 мп. Также он оснащен компьютером Raspberry Pi 3, что должно придать механическому коту максимум индивидуальности.

MasterCat может работать на одном заряде в течение трех часов. Робот распознает 20 ключевых фраз, например, "иди сюда", "ложись спать" и "давай поиграем".

MarsCat умеет выполнять команды

Цена

Сейчас стартап собирает средства на разработку на краудфандинговой площадке Kickstarter. Стоимость новинки по условиям заказа составляет 649 долларов (15 тысяч гривен).

Когда робот поступит в продажу, его можно будет приобрести за 1299 долларов (почти 30 тысяч гривен). Первые поставки роботов запланированы на март 2020 года.

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