Китайцы создали реактор, в 6 раз превышающий Солнце

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Китайцы создали термоядерный реактор
Китайцы создали термоядерный реактор

Китайские инженеры создали экспериментальный термоядерный реактор, температура которого может достигать 100 миллионов градусов Цельсия. Это в 6 раз превышает температуру ядра Солнца, которое разогревается до 15 млн градусов.

Как пишет Business Insider, разработка получила название EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak). Аппарат размещен в китайском городе Хэфэй.

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Лишь несколько экспериментов в мире смогли показать подобный результат. Однако, EAST сумел продержать реакцию в течение 10 секунд. Но этого все равно слишком мало, сейчас он не способен произвести даже половины от 10 МВт, которую тратят для поддержания реакции.

via GIPHY

Где он может пригодиться. В теории он может избавить человечество от необходимости использовать полезные ископаемые.

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Теги: Техно Искусственный интеллект
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