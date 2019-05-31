Китайцы создали робота-кота, который реагирует на прикосновения: видео

Мейтбот подойдет людям, которые не могут держать животных, но очень хотят. Компания Ekasbo представила робота-кота, который реагирует и ведет себя, как домашний любимец.

Робот-кот получил название Matebot. У него движутся семь частей "тела", также он может определять человека по голосу. Об этом пишет TechCrunch.

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Особенности новинки. Мейтбот предназначен для использования в качестве интерактивного компаньона. Он подойдет людям, которые не могут держать домашних животных.

Met Matebot the cat robot today! pic.twitter.com/jJaa5EhKC8 — Computex Shu (@CatherineShu) May 30, 2019

Роботом-котом можно управлять с помощью приложения для смартфона и он может быть интегрирован с системами голосового управления Android.

Цена. Котика-робота можно приобрести от 45 долларов.

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