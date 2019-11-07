Китайцы выпустили 100-дюймовый телевизор: стоит более четверти миллиона гривен

Китайский производитель TCL провел в Китае специальное мероприятие, во время которого компания анонсировала свой новый телевизор 100X6C. Его особенностью является наличие экрана, диагональю 100 дюймов.

Как пишет gizmochina.com, телевизор оснащен 4K-панелью (3840x2160 пикселей) с кадровой частотой 120 Гц. Он получил 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-накопителя.

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Также TCL 100X6C оснащен 2.1 стереодинамиками и звучанием Dolby DTS.

Цена. Телевизор TCL 100X6C оценен в 11 385 долларов (285 000 гривен). И хотя для рядового потребителя такая цена кусается, однако для такой модели это довольно низкий ценник.

TCL 100X6C получил довольно "бюджетный", как на свой класс, ценник

Так, к примеру, 98-дюймовый телевизор Samsung QA98Q900RBJXXZ стоит 71 138 долларов (или 1 779 000 гривен). А вот за 98-дюймовую модель Sony KD-98Z9G надо заплатить еще больше 75 423 долларов (1 88 6000 гривен).

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