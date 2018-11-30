Китайцы выпустили недорогой увлажнитель воздуха с интересным дизайном

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Увлажнитель воздуха Cubot AD36
Увлажнитель воздуха Cubot AD36 / ixbt.com

Китайская компания Cubot представила новый увлажнитель воздуха Cubot AD36. Он изготовлен в интересном дизайне вазы, поэтому удачно впишется в интерьер.

Об этом пишет ixbt.com.

Увлажнитель поддерживает функцию диффузора, то есть его можно использовать для ароматерапии с эфирными маслами.

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Корпус Cubot AD36 изготовлен из полипропилена, который не вреден для пользователей. Он стилизован под дерево с оригинальной текстурой.

Устройство работает очень тихо, поэтому не будет мешать пользователям во время сна. Предусмотрена возможность установки семи ступеней подсветки.

Емкость резервуара для жидкости составляет 400 мл.

Cubot AD36
Cubot AD36 можно использовать для ароматерапии

Стоимость увлажнителя Cubot AD36 составляет 30 евро (почти тысяча гривен).

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Теги: Техно Бытовая техника Китай
Источник: Техно
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