Китайцы выпустили один из самых дорогих Android-смартфонов: детали

Китайский бренд 8848, специализирующийся на премиальных гаджетах, объявил о старте продаж смартфона Titanium M6 5G, который представили еще в октябре 2019 года. Новинка стала самым дорогим устройством на базе процессора Snapdragon 865, обогнав даже концептуальный Xiaomi Mi Mix Alpha, который стоит около 3 000 долларов.

Характеристики Titanium M6

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Кроме производительной мобильной платформы, устройство оснащено быстрой оперативной памятью LPDDR5 и накопителем стандарта UFS 3.0.

В дополнение к 6-дюймовому основному AMOLED-дисплею модель получила вспомогательный круглый экран диагональю 1,19 дюйма, который расположен на задней крышке.

Дизайн премиального смартфона: фотогалерея

Разрешение основного сенсора камеры устройства составляет 100 Мп, емкость аккумулятора с поддержкой беспроводной зарядки – 4 380 мАч.

Цена Titanium M6

Стоимость гаджета, в зависимости от конфигурации и типа отделки титанового корпуса, составляет:

Кожа, 8 ГБ / 256 ГБ – 1 800 долларов (около 50 500 гривен по курсу по состоянию на 31 марта 2020 года)

Позолота, синтетический рубин, 8 ГБ / 512 ГБ – 2 400 долларов (около 67 400 гривен)

Воловья кожа (разные варианты расцветки), натуральный бриллиант, желтый сапфир, синтетический рубин, позолота, 12 ГБ / 512 ГБ – 2 800 долларов (около 78 600 гривен)

Кожа ящерицы (красная, синяя или черная), позолота, синтетический рубин, желтый сапфир, 12 ГБ / 1 ТБ – 3 300 долларов (около 92 600 гривен)

Кожа крокодила (темно-синяя), позолота, синтетический рубин, желтый сапфир, 12 ГБ / 1 ТБ – 4 200 долларов (около 117 900 гривен)

Дата старта продаж

В продажу новинка поступит 8 апреля на территории Китая, о доступности модели в других регионах не сообщается.

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