Компании Nio удалось то, чего не смогла добиться Tesla с самим Илоном Маском – сделать замену аккумуляторов в электромобилях вместо их зарядки действительно работающей технологией. За два года Nio построила уже более 130 станций и сдала в аренду свои батареи более полумиллиона раз. Секрет успеха в отсутствии выбора, скорости замены, роботизации и стоимости услуги.

Идея заключается в том, чтобы вместо бесконечно долгого ождания зарядки батареи просто заменить ее на уже заряженную на специальной станции, пишет Electrek.

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Реализация этой бизнес-модели до сих пор не была успешной. Стартап Better Place обанкротился, Tesla, которая запустила технологию смены аккумуляторов в 2014, построила одну станцию и быстро свернула проект. Илон Маск не придумал, как сделать процедуру замены батарей в Tesla быстрой, удобной и выгодной компании.

Не было особых поводов ждать прорыва и от компании Nio, которая начала заниматься разработкой этой технологии в 2018 году. Однако недавно китайский производитель электромобилей проинформировал о важном этапе: "На 26 мая 2020 года Nio Power совершила более 500 тысяч замен аккумулятора".

Как это работает

Речь идет о полностью автоматизированном процессе, который требует не более трех минут, не считая въезда и выезда из специального бокса. То есть время такой перезарядки действительно можно сравнить с тем, что тратится на заправку полного бака на обычной АЗС. Станции расположены в основном в регионе Пекина, Тяньцзиня и Хэбэй, всего их уже более 130.

Ключевой фактор – цена услуги и что в нее входит. Nio сдает батареи повышенной вместимости в аренду посуточно – за 10 долларов в сутки. Китайские пользователи (как и покупатели электрокаров в других странах) предпочитают, как правило, не переплачивать и берут себе электрические машины со стандартными батареями или вовсе начального уровня. Но у таких владельцев электрокаров регулярно возникают потребности в долгих поездках, когда нет возможности или желания тратить время на ожидания подзарядки. Здесь и вступает в игру Nio, предлагая свой сервис ёмких батарей.

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Если пользоваться сервисом даже ежедневно, выходит 300 долларов в месяц или около 7 977 гривен. Примерно столько же стоит в сумме заправка 8 раз в месяц 95-м бензином машины с баком в 60 литров. Экономии на топливе у пользователей Nio не выходит, но они платят за комфорт.