Китайские автомобили Tesla получили худшие характеристики: детали инцидента

Вскоре после запуска завода Tesla в Шанхае первые покупатели получили свои новые электрокары Model 3. Однако радость от покупки популярного седана оказалась временной: производитель умолчал о серьезном отличии китайской версии автомобиля.

Что произошло

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Практически сразу после начала продаж некоторые владельцы новых автомобилей обнаружили, что маркировка бортового компьютера не совпадает с модельным номером, заявленным в рекламных материалах, передает Tech Spot.

Как оказалось, версии Tesla 3 для рынка КНР производитель оснастил чипами автопилота версии HW 2.5, производительность которых в 21 раз меньше, чем в более новых HW 3.0, что устанавливаются в американские электрокары той же марки. Некоторые покупатели даже заявили о намерении подачи коллективного иска в адрес компании.

Что говорят в компании

В ответ на обвинения представители Tesla заявили, что чип предыдущего поколения "практически не отличается" от новой версии и отметили, что по умолчанию он устанавливается в электрокары только при покупке отдельной опции Full Self-Driving – это касается и покупателей за пределами КНР.



Tesla пообещала заменить бортовые компьютеры в авто

Однако компания уже принесла официальные извинения в социальной сети Weibo и пообещала заменить устаревшее железо в проданных новинках, как только процессоры HW 3.0 будут доступны в регионе.

По заявлению автопроизводителя, сейчас в Китае наблюдается недостаток новейших процессоров в связи с эпидемией коронавируса. Из-за роста ее масштабов многие технологические компании вынуждены свернуть или сократить производство комплектующих. Согласно первоначальному плану, шанхайский завод Tesla Gigafactory должен выпускать до 500 000 электромобилей в год.

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