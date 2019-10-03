Китайские инженеры создали собственный звездолет для лунной миссии: фото

Вслед за Илоном Маском и NASA о подготовке к собственной пилотируемой миссии на Луну объявили китайские разработчики. В сети уже появились первые фото нового звездолета, который создали в КНР.

По заявлению разработчиков, звездолет уже готовится к летным испытаниям и в перспективе составит конкуренцию аналогичным решениям других государств, сообщает ресурс space.com.

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Китайская академия космических технологий (CAST) опубликовала первые снимки нового космического корабля, официальное название которого еще не объявлено.

Краткие характеристики корабля. Новинка высотой 9 метров с максимальной массой около 20 тонн состоит из двух модулей – пассажирского и сервисного, который будет отвечать за управление полетом и жизнеобеспечения космонавтов. По имеющейся информации, аппарат предназначен для полетов в глубокий космос и может нести на борту от четырех до шести человек.

Испытания ракеты. Первое испытание пассажирского модуля произошло в 2016 году, тестовый беспилотный полет космического корабля предположительно состоится в первой половине 2020 с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B. Ранее вице-президент CAST Ли Мин заявил, что после демонстрационных пусков аппарат может быть быстро введен в эксплуатацию и для полетов на китайскую космическую станцию.

Цель миссии. Китайские СМИ отмечают, что в планах руководства страны – пилотируемая экспедиция на Луну до 2030 года. Хотя этот проект еще не был утвержден, в настоящее время ведется разработка сверхтяжелой ракеты-носителя Long March 9, аналогичной по своим характеристикам американской Saturn V, разработанной агентством NASA.

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