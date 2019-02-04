Китайские ученые выяснили интересный факт о температуре на Луне

Температура на обратной стороне Луны значительно ниже показателей, которые были зафиксированы на видимой стороне спутника Земли.

Как пишет издание N+1, ученые проанализировали данные, которые получили после того, как лунная станция Chang'e 4 вышла из спящего режима.

Так, ночь на Луне началась 13 января и длилась две недели. Поэтому в это время температура опускалась до -190 градусов Цельсия, что намного ниже минимальных значений, зафиксированных на видимой стороне Луны.

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Ранее ученые предполагали, что температура на Луне составляет от -173 градусов Цельсия ночью до +127 градусов Цельсия днем.

По мнению исследователей, такое колебание может быть связано с различиями в составе почвы на разных сторонах Луны.

Что такое Chang'e 4? Это китайская станция, которую запустили 8 декабря. Главная функция аппарата – исследование обратной стороны Луны. Она должна проводить осмотр местности и форм рельефа, анализировать минеральный состав и структуру верхних слоев лунной поверхности, а также изучать нейтронное излучение и нейтральные атомы. Это позволит составить представление об условиях на обратной стороне Луны. Это была первая в истории человечества успешная мягкая посадка на обратную сторону спутника.

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