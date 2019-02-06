Китайский электрокар заблокировал пассажиров внутри из-за обновления ПО

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Электрокар Nio ES8
Электрокар Nio ES8 / autoexpress.co.uk

Забавный случай произошел в Пекине. Водитель не смог выйти из своего электрокара Nio ES8. Дело было в том, что в настоящее время система начала обновление программного обеспечения.

Как сообщает The Verge, информацию о том, что обновление ПО уже доступно, водитель увидел по дороге и решил сразу запустить процесс.

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Поэтому автомобиль полностью заблокировал двери и окна – ни водитель, ни пассажиры не могли выйти из авто, пока процесс обновления не закончится.

Процесс длился более часа, все это время пассажиры были запертыми в машине.

Реакция производителя. В компании Nio уже извинились за инцидент, при этом добавили, что перед запуском обновления система предупреждает водителя о том, что машина будет полностью отключена. Поэтому водителю тоже надо быть внимательнее.

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Теги: Техно Китай Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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