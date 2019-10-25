Китайский производитель OPPO открыл представительство в Украине

Еще одна китайская компания, производящая смартфоны, открыла свое представительство в Украине. Одновременно с этим состоялась презентация серии смартфонов Reno2.

OPPO Reno 2

Эта модель получила Dynamic AMOLED-дисплей с диагональю 6,55 дюйма и разрешением Full HD+ (2400×1080 пикселей). Селфи-камера спрятана в специальном выдвижном механизме, что позволило сделать экран действительно безрамочным.

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Основная камера поулчила четыре модуля: 48 Мп Sony IMX586, 8-мегапинсельний широкоугольный модуль, 2-мегапиксельный датчик глубины и дополнительный модуль на 13 Мп. Камера получила 5-кратный гибридный и 20-кратный цифровой зум. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.

Цена в Украине. Смартфон можно приобрести в черном, синем и розовом цветах. Рекомендованная стоимость – 15 999 гривен.

OPPO провел презентацию в Киеве

Reno 2Z

Эта модель во многом повторяет Reno 2. Так, версия 2Z также 16-мегапиксельную выдвижную фронтальную камеру. Но AMOLED-дисплей имеет несколько меньший размер - 6,53 дюйма.

Основная камера также получила четыре модуля: 48 Мп, 8-мегапиксельный широкоугольный модуль, а также 2-мегапиксельный сенсор глубины и 2-мегапиксельный Mono Lens. Также есть 10-кратный цифровой зум.

Цена в Украине. Reno 2Z представлен в черном и белом цветах. Стоимость – 11 999 гривен.

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