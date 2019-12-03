"Китайский стандарт": страны ООН применят алгоритмы распознавания лиц в городах

Применение технологии распознавания лиц получило широкое распространение. Поэтому китайские компании начали осуществлять активное воздействие на международные стандарты этой технологии. С умными фонарями схема уже сработала.

Китайские компании пытаются сделать национальный стандарт в области распознавания лиц общемировым, и эти усилия выходят далеко за рамки технических спецификаций, утверждает газета Financial Times со ссылкой на документы, поданные в Международный союз электросвязи при ООН (International Telecommunication Union, ITU).

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Обычно ITU занимается согласованием технических деталей – например, сейчас чиновники загружены регламентированием орбит для 40 тысяч спутников Starlink Илона Маска.

Но в случае с распознаванием лиц китайские производители систем наблюдения – ZTE, Dahua и China Telecom – видят свою задачу значительно шире. И вопрос выходит в политическую плоскость.

Как Китай продвигает свою технологию

Например, в документах, которые попали в редакцию FT, указаны конкретные кейсы для использования умных камер. Это помощь полиции в поиске преступников, работодателям – в слежке за сотрудниками, а также распознавание конкретного человека в толпе. Для последнего, очевидно, системе придется распознать всех прохожих.

Стандарты ITU не являются обязательными, однако они открывают доступ на рынки развивающихся стран. Нередко власти там ориентируются на указания и рекомендации Союза, поскольку разрабатывать собственные регламенты слишком дорого.

При чем тут протесты в Гонконге

Кроме того, FT напоминает, что в китайских компаний уже есть опыт эффективного взаимодействия в этой сфере. В июне нынешнего года был одобрен предложенный ZTE и China Mobile стандарт разумных уличных фонарей. В нем, в частности, описывается дизайн осветительного элемента от ZTE, а также возможность установки систем видеомониторинга. Именно такие столбы валили на землю протестующие в Гонконге, подозревая, что фонари распознают всех недовольных политикой Китая.

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