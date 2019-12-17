Клавиатура Gboard перестала работать после обновления: объясняем что делать

После очередного обновления клавиатуры от Google 16 Декабря, некоторые пользователи столкнулись с необычной проблемой. Во время разблокирования смартфона через пароль Gboard прекращает работу, не позволяет разблокировать гаджет.

Проблема касается только пользователей Gboard, которые используют пароль, поскольку он требует применения клавиатуры. На форумах и в поддержке советуют решить эту проблему сбросом телефона к заводским настройкам. Впрочем, это слишком кардинальное решение для такой тривиальной проблемы, ведь существует способ проще.

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Решение №1

Все, что вам нужно сделать – это перейти на веб-страницу Play Store в веб-браузере и установить на устройство другую клавиатуру, такую ​​как SwiftKey, или любую другую. Процесс установки происходит даже тогда, когда ваш экран заблокирован, поэтому вам предоставлена ​​возможность выбора между Gboard и другой клавиатурой.

Решение №2

Если же такой способ не работает по разным причинам, вас может спасти подключение физической USB клавиатуры через адаптер OTG или USB-C.

Возвращение Gboard к жизни

После успешного разблокирования телефона остается исправить ситуацию с Gboard. Здесь все просто: вам нужно перейти в Настройки> Приложения> Gboard> Очистить данные и кэш, и все готово.

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