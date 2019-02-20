Клим Чурюмов: украинский астроном-счастливчик, открытия которого могут спасти мир

19 февраля в Киеве на стене столичного планетария установили мемориальную доску в честь Клима Чурюмова – всемирно известного украинского астронома, педагога и писателя. Дату церемонии организаторы выбрали не случайно – это день рождения Чурюмова, сегодня ему исполнилось бы 82 года.

Шаг в историю

В 1969 году Чурюмов руководил экспедицией, открывшей комету, на которую за несколько десятилетий "прикометился" научный модуль и передал множество ценной для человечества информации о зарождении 5 миллиардов лет назад Солнечной системы. Он стал известным на весь мир и прославил Украину.

Читайте также: Чем известна комета Чурюмова-Герасименко, которую открыли украинцы

Все интервью Клима Чурюмова – на позитиве, на всех фото улыбается. В молодости больше похож на актера, чем на серьезного ученого, который со временем обретет мировую славу. Так и хочется сказать: любимец судьбы, счастливчик. Но теперь благодаря ему и "Комете Чурюмова-Герасименко" может повезти всему человечеству, которое так упорно ищет ответ на вопрос, как же спасти мир.



Мемориальная доска в честь Клима Чурюмова

Талантливый человек – талантлив во всем

Для начала ему очень повезло с семьей, в которой он родился.

Моя мама дала жизнь восьмерым детям – пятерым сыновьям и трем дочерям. Она была очень красивой женщиной, писала стихи, хорошо стреляла. Даже беременной моим братом Семеном поехала на стрельбы. Там у нее и начались схватки, ее отвезли в роддом, она родила сына и вскоре вернулась на позиции. Ворошилов подарил ей именные золотые часы, – вспоминает ученый в интервью Урядовому курьеру. – Как многодетную мать ее наградили орденом Почета.

И уже за несколько десятилетий американский астроном и друг Чурюмова Элеонор Хелин в честь 90-летия его мамы Антонины назвала астероид №6646, дав ему имя Чуранта.

Кстати, журналисты часто спрашивали ученого, не в честь ли того самого Ворошилова его назвали Климом. Оказывается, нет. Дело в том, что мама зачитывалась романом Горького "Жизнь Клима Самгина", очень популярного в то время, и поэтому и решила дать такое же имя своему сыну. При этом Клим Чурюмов и Клим Самгин – полные тезки, отчество Ивановичи.

Иван Чурюмов был кадровым офицером советской армии, во время Второй мировой выполнял обязанности комиссара батальона. Как рассказывал сын, он погиб в бою близ села Веселое в мае 1942 года, в печально известном Харьковском котле, где уничтожили и взяли в плен огромное количество советских солдат и офицеров.



Открытие состоялось в день рождения украинского астронома

"Отец хотел стать писателем, даже выбрал себе псевдоним – Иван Морской. У него было влечение к писанию, но в 35 лет был убит", – рассказывал ученый в интервью Украинской правде.

Кстати, прапрадеды Клима Чурюмова по линии матери тоже были военными – казаками Войска Донского, потомками запорожских казаков, оба принимали участие в легендарных битвах. Имена есаула и сотника Александровых как героев войны с Наполеоном 1812 года выгравированы на стенах отстроенного храма Христа Спасителя в Москве.

Видимо, от родителей Климу Ивановичу достался писательский талант, потому что со временем из-под его пера выйдет немало произведений для детей – очень милых и искренних. Вот, например.

Но астрономом Клим наверняка стал благодаря одному из братьев.

Мой старший брат очень много читал, в том числе, и научную литературу. Рассказывал мне, малому, о звездах. От него услышал, например, что у Сириуса есть звезда, белый карлик, горошина из вещества которого весит несколько тонн! Старший брат, по образованию философ, был моим первым учителем. У нас была политическая карта мира, и брат показал на ней все страны, города, острова. Я до сих пор могу их перечислить. По этой карте и выучился читать уже в четыре года. Конечно, в таком возрасте меня интересовали сказки и жизь животных за Бремом,

– вспоминал ученый в разговоре с журналистами Урядового курьера.

К слову, астероид 3942 Чуриванния назван так в честь двух Иванов – отца и брата Клима Чурюмова.

Вообще, Клим Иванович, видимо, не раз поблагодарил судьбу и за то, что остался живым в начале войны. Из-за стечения обстоятельств он, тогда четырехлетний мальчик, не сел с мамой в поезд, которым вывозили людей из обстреливаемого фашистами Киева. А тот поезд погиб…

Хоть судьба и побросала семью Клима по миру – то командировки отца-военного, то эвакуация, но все равно привела обратно в Украину, в родной Николаев, а впоследствии перебросила в Киев, где он и учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Здесь ему повезло снова.

Читайте также: Кто такой Леонид Каденюк: первый украинский астронавт, что развернул в космосе сине-желтый стяг

Ухватить комету за хвост

Я сначала поступил на физический факультет. Мне хотелось заниматься теоретической физикой, но во время распределения было мало мест, и мне предложили перейти на кафедру астрономии. Оказалось, что это чрезвычайно интересно. А уже в аспирантуре мне предложили заниматься кометами,

– вспоминает ученый.

Его коллега Светлана Герасименко, чье имя указано вторым в названии знаменитой кометы, в одном из выступлений рассказывала, что в Киевском университете была очень слабая наблюдательная база, поэтому молодые ученые оказались в Алматах, где эта база была достаточно мощной. В той экспедиции осенью 1969 года они наблюдали за небесными телами и самые интересные из них фиксировали на сверхчувствительные фотопластины "Кодак". Светлана Герасименко вспоминает, что в один из вечеров оказалось маловато реактивов для проявки пластин, и некоторые из них проявились не до конца. Их даже хотели выбросить. Но ведь – не выбросили. Опять удача?! Уже в Киеве, через месяц или больше после этого, ученые еще раз проявляли изображения, чтобы составить отчет о поездке, и только тогда они осознали, что одно из изображений – не брак пленки и не уже известные кометы, а совсем другое небесное тело. Это была новая комета!

У нас на руках было 5 негативов, то есть 5 подтверждений открытия. Свои данные мы направили в Америку и Ленинград, в Институт теоретической астрономии. Приятно, что из США пришла телеграмма. Даже вычислили орбиту и сразу на всех обсерваториях нашли", – делился воспоминаниями ученый.

Это было невероятно!

Светлана Герасименко сегодня не без улыбки вспоминает, что молодым ученым за открытие дали аж по 30 рублей премии. Впрочем, говорит, они отнюдь не расстроились.



Клим Чурюмов и Светлана Герасименко

Украинская комета участвует в уникальном международном эксперименте

В 2004 году, за 35 лет после открытия кометы Чурюмова-Герасименко, произошло событие, которое еще раз заставило ученых немало поволноваться.

2 марта Клим Чурюмов и Светлана Герасименко присутствовали на космодроме Куру во Французской Гвиане при запуске европейского межпланетного зонда Rosetta, который отправлялся к "Комете Чурюмова-Герасименко".

Именно их комету включили в уникальный проект – космический аппарат Rosetta должен был направить на поверхность кометы модуль "Филы" для проведения исследований. Это было впервые в истории! Rosetta летела к ядру кометы целых 10 лет! И в ноябре 2014 года достигла желаемого. Модуль успешно "прикометился"! Как описывают СМИ, за этим историческим моментом и огромным шагом на пути к разгадке тайны возникновения Солнечной системы в прямом эфире наблюдали сотни тысяч людей.

Клим Иванович вспоминал:

Это большое событие для всего человечества, его можно сравнить с высадкой человека на Луну и посадкой зонда на спутник Сатурна Титан.

Кстати, сам ученый не скрывал – это большая удача, что выбрали именно их комету для эксперимента, хоть она и была для этого достаточно удобной.

"Она краткопериодическая, каждые 6,5 года приближается к Земле, то есть очень часто мы ее видим. А это очень важно для точного попадания зонда", – объяснял ученый.

Читайте также: Кто такой Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос

Как рассказал Клим Чурюмов, этот эксперимент должен был предоставить новейшую информацию о кометом веществе, магнитном и электрическом полях, элементном и химическом составах. Ожидались данные по сложной органике.

"Наконец появится представление о том, как сажать ракету, скажем, на опасные ядра комет или астероиды, угрожающие Земле. Например, на опасный астероид, который угрожает Земле, можно отправить ракету с ядерными боеголовками. Их изготовили столько, что хватит уничтожить нашу планету и одновременно использовать для ее спасения", – говорил ученый.

Светлана Герасименко рассказывает, что данных из модуля хватит на 20-30 лет работы для ученых из разных отраслей, и это поможет человечеству получить ответы на множество важнейших вопросов.

Почему же так важно исследовать кометы?

В интервью Урядовому курьеру ученый рассказывал:

"Комета – как капсула времени. Она несет информацию с далеких времен, когда Солнце было молодое, а Земля только зарождалась. В ядрах комет сохраняется первичное вещество, из которого пять миллиардов лет назад образовалась Солнечная система. Откуда на Земле появилась вода? Земля была горячая, и ни капли воды здесь не было. Не было и органики. Преимущественно вода на Землю попадала из ядер комет, 60-80% которых составляет лед. Миллионы, миллиарды ядер комет падали и на Землю, и на Месяц.

Поэтому мы видим и на Луне кратеры – это результат бомбардировки. На Земле было столько же кратеров, но здесь есть атмосфера, вода, поэтому следы стерлись. Лишь Аризонский кратер сохранился в первоначальном состоянии – он молод, ему всего 40 тысяч лет. Когда падали кометные ядра, лед испарялся и охлаждал Землю. А когда Земля остыла, этот лед уже не испарялся, а в жидком состоянии заполнил впадины. Это наши океаны и моря. Откуда мы это знаем? В 2010 году космический аппарат Deep Impact приблизился к ядру кометы Хартли-2 на расстояние 694 километра. Когда исследовали изотопный состав воды на этих кометах, оказалось, что он точно такой, как и в земных океанах. Итак, источник воды на Земле — это кометы. Они занесли на нее и органику. Сейчас на комете Чурюмова-Герасименко также открыты сложные органические молекулы: метанол, формальдегид, спирты, а это органика".

"Я – украинец, и это принципиальный вопрос"

В честь Клима Ивановича Чурюмова была названа малая планета. Но по его инициативе еще задолго до полета Rosetta на открытую им комету, малые планеты, которые были открыты отечественными и американскими астрономами, получили названия Кобзарь, Каменщик, Знание.

"Уже тогда Украина звучала во всем мире. То же самое я хочу сделать и сейчас. На ядре нашей кометы есть кратеры, горы, долины. Я предлагаю дать им названия Карпаты, Говерла. А один из кратеров назвать в честь моего учителя профессора Сергея Всехсвятского. Когда ему исполнилось 100 лет, ЮНЕСКО назвала 2005-й Годом Всехсвятского. То есть это ученый из Украины, известный во всем мире. А другие объекты кометы можно назвать в честь украинских мест – например моего родного города Николаева", – мечтал ученый.



У Клима Чурюмова был принципиальный вопрос относительно своего гражданства

Он всегда повторял, что украинец.

Для меня это принципиальный вопрос. Я родился в Николаеве, Светлана Герасименко в Барышевке на Киевщине. Это абсолютно украинская комета и достижения. Мне очень обидно, когда меня называют российским или советским ученым. Во время посадки модуля все иностранные СМИ называли комету украинской, а нас, конечно, – украинскими открывателями,

– гордился Клим Иванович.

И сетовал на журналистов с российского канала НТВ: "Наглые, бесцеремонные, расталкивали всех. Я им сказал, что отвечу на вопросы при условии, что они не назовут меня в своих репортажах советским ученым. Они клялись, что выполнят мое требование. А когда в России вышли эти сюжеты, меня раз десять назвали именно советским ученым".

Кстати, в декабре 2013-го, во время Революции Достоинства, он написал Гимн украинского Евромайдана.

В октябре 2016 года Клима Ивановича Чурюмова не стало. Ему было 79 лет, и смерть фактически застала его за работой. Кто-то скажет: – и тут повезло!

Прожить такую насыщенную жизнь, до последнего вздоха заниматься любимым делом да еще и оставить после себя такой яркий след – это большое счастье. Свой опыт передавал трем внукам, которые пошли его путем и освоили естественные специальности – закончили мехмат и факультет кибернетики. В одном из интервью сожалел, что нет времени написать мемуары, потому что ухаживает за больной женой Ниной, с которой связывала наука и больше полувека вместе. Впрочем, за него это сделала сама жизнь и все дела.

Говорил, что мы все дети звезд, а астрономы – это стражи неба, и они все время в поисках нового, чтобы лучше понимать гармонию Вселенной, ценить красоту галактик, звезд, нашего Солнца, комет и астероидов.

Звучит как завет нам всем, кто еще может спасти Землю.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно