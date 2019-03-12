Ключевая роль: Маск о функции Украины в развитии космонавтики в СССР

CEO SpaceX Илон Маск заявил, что Украина сыграла главную роль в развитии космической отрасли в СССР. Это он написал на своей странице в Twitter.

Все началось с того, что Маск запостил статью о "пассивно-агрессивной" реакции России на запуск корабля SpaceX Crew Dragon.

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Статью Маск прокомментировал словами о том, что сейчас российскому ракетному двигателю нет равных в мире.

При этом пользователь @compdemon прокомментировал пост Илона Маска, отметив, что Россия ничего нового в этой сфере не сделала, а лишь использует наследие СССР. Более того, ключевые инженеры ракетостроительной отрасли в России являются выходцами из Украины.

На это глава SpaceX написал:

Украина действительно сыграла основную роль

Most "russia engineering" born in USSR and have ukrainian engineers and scientists in origin.

During all 28 years of existence Russian Federation didn't make any space revolution and still using old soviet legacy. — Чудо-ВаЩе (@compdemon) 7 березня 2019 р.

Почему этот запуск Crew Dragon важен?​США не отправляет людей в космос с 2011 года. С тех пор NASA пользуется услугами "Роскосмоса" и кораблями "Союз". Но Crew Dragon должен заменить российские "Союз". 2 марта компания SpaceX запустила тестовый вариант пассажирской капсулы Crew Dragon. 3 марта аппарат успешно пристыковался к Международной космической станции. Поэтому протест и возмущение россиян в этом случае очевидны.

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