Ключевая роль: Маск о функции Украины в развитии космонавтики в СССР

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Илон Маск об Украине
Илон Маск об Украине / ibtimes.com

CEO SpaceX Илон Маск заявил, что Украина сыграла главную роль в развитии космической отрасли в СССР. Это он написал на своей странице в Twitter.

Все началось с того, что Маск запостил статью о "пассивно-агрессивной" реакции России на запуск корабля SpaceX Crew Dragon.

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Статью Маск прокомментировал словами о том, что сейчас российскому ракетному двигателю нет равных в мире.

При этом пользователь @compdemon прокомментировал пост Илона Маска, отметив, что Россия ничего нового в этой сфере не сделала, а лишь использует наследие СССР. Более того, ключевые инженеры ракетостроительной отрасли в России являются выходцами из Украины.

На это глава SpaceX написал:

Украина действительно сыграла основную роль

Почему этот запуск Crew Dragon важен?​США не отправляет людей в космос с 2011 года. С тех пор NASA пользуется услугами "Роскосмоса" и кораблями "Союз". Но Crew Dragon должен заменить российские "Союз". 2 марта компания SpaceX запустила тестовый вариант пассажирской капсулы Crew Dragon. 3 марта аппарат успешно пристыковался к Международной космической станции. Поэтому протест и возмущение россиян в этом случае очевидны.

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Теги: Новости Техно Техно Роскосмос Илон Маск SpaceX Космос
Источник: 24 Канал
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