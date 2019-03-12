Ключевая роль: Маск о функции Украины в развитии космонавтики в СССР
CEO SpaceX Илон Маск заявил, что Украина сыграла главную роль в развитии космической отрасли в СССР. Это он написал на своей странице в Twitter.
Все началось с того, что Маск запостил статью о "пассивно-агрессивной" реакции России на запуск корабля SpaceX Crew Dragon.
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Статью Маск прокомментировал словами о том, что сейчас российскому ракетному двигателю нет равных в мире.
При этом пользователь @compdemon прокомментировал пост Илона Маска, отметив, что Россия ничего нового в этой сфере не сделала, а лишь использует наследие СССР. Более того, ключевые инженеры ракетостроительной отрасли в России являются выходцами из Украины.
На это глава SpaceX написал:
Украина действительно сыграла основную роль
Почему этот запуск Crew Dragon важен?США не отправляет людей в космос с 2011 года. С тех пор NASA пользуется услугами "Роскосмоса" и кораблями "Союз". Но Crew Dragon должен заменить российские "Союз". 2 марта компания SpaceX запустила тестовый вариант пассажирской капсулы Crew Dragon. 3 марта аппарат успешно пристыковался к Международной космической станции. Поэтому протест и возмущение россиян в этом случае очевидны.
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