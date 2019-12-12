Ключевой гаджет Xiaomi для умного дома стоит необычно дешево

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Система умного дома Xiaomi обновила основной гаджет / Иллюстративное фото

Сегодня Xiaomi представила новый гаджет, который является главным устройством в системе умного дома. Речь идет о шлюз Gateway версии 3.0, который служит для связи и обмена информацией между всеми устройствами системы умного дома Xiaomi.

В течение последних нескольких месяцев Xiaomi занималась тщательным тестированием устройства, которое наконец дошло до финала. Новая версия шлюза объединяет наиболее распространенные протоколы беспроводных коммуникаций современных умных домов: Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth и Bluetooth Mesh.

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Особенности устройства

Xiaomi Gateway 3.0 оснащен поддержкой умного голосового помощника Xiao AI, датчиками температуры и влажности, а также протокола Mijia Bluetooth 2. Кроме того, новая версия поддерживает платформу Apple HomeKit, а также голосовой помощник Siri, с помощью которого можно отдавать команды с iPhone и iPad.


Сердце системы умного дома Xiaomi Gateway 3.0

Кроме того обновленная версия гаджета отличается улучшенной стабильностью сетевого подключения. На этот раз связь между устройствами осуществляется в виде ячеистого соединения, которое позволяет отправлять данные друг другу с пониженной задержкой.


Схема работы системы умного дома Xiaomi

Новый шлюз получил двойную антенну Wi-Fi для снижения задержки и увеличения расстояния. Дальность действия между шлюзом и элементами умного дома может достигать 200 метров.

Цена

Xiaomi Gateway 3.0 предлагается по цене всего около 19 долларов.

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Автор: Михаил Года
Теги: Xiaomi Новости Техно Техно Гаджеты
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