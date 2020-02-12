Ко Дню Валентина Pornhub предлагает заказать видеовалентинку

Сервис Pornhub своеобразно поздравляет своих пользователей с Днем святого Валентина. Популярный видеосервис с порно предлагает посетителям заказать специальную видеовалентинку для своих любимых.

Как передает Mashable, всем подписчикам будет открыт доступ к Pornhub Premium.

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Детали о порновалентинке

Pornhub даз возможность пользователям заказать поздравительную "валентинку" от звезд портала. Сейчас в перечне предложенных поздравительниц – порноактеры Аса Акира, Род Джексон и Райан Кример.



Pornhub предлагает заказать видеовалентинку

"Наша задача – дарить людям хорошее настроение. Вот мы и делаем для 120 миллионов пользователей, которые нас посещают ежедневно. А что может поднять настроение лучше, чем Pornhub?"– говорит вице-президент сервиса Кори Прайс.

Заказать порновалентинку можно на сайте Premium Valentine.

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