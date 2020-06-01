Полную луну в Украине можно будет увидеть 5 июня 2020 года. А Луна перейдет в убывающую стадию уже 6 июня.

Фаза, при которой Земля расположена между Солнцем и Луной, называется – полная Луна. В Украине за этим явлением можно будет наблюдать 5 июня, рассказывает 24 канал.

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В 22:12 Луна превратится в яркий правильный диск. А лунный свет, в этой фазе, может влиять на людей по-разному.

Полнолуние – период энергетического взрыва в организме человека, который влияет и на физическое состояние.

Организм человека в этот период максимально расходует накопленные силы. У некоторых может проявиться бессонница, повышенная раздражительность и эмоциональность. В этот день не рекомендуют употреблять спиртные напитки, крепкий кофе и крепкий чай.

Благоприятные дни

В июне: 4, 11, 18. В эти дни рекомндовано уделить внимание своим важным делам, а также браться за новые идеи.

Неблагоприятные дни

В эти дни астрологи рекомендуют отложить важные дела и уделить внимание своему здоровью. В июне неблагоприятными днями считают: 12, 14, 21, 28.