Когда на смартфонах Huawei с AG заработает NFC-оплата

Большинство смартфонов Huawei, даже середнячки и некоторые бюджетники, имеют поддержку NFC, то есть в теории с помощью смартфона можно выполнять бесконтактную оплату. Однако, на новых моделях это пока невозможно.

Как стало известно 24 каналу, функция оплаты через NFC заработает в Украине в третьем квартале 2020 года.

Интересно, Месть за Huawei: Китай готовит свой черный список американских компаний

В чем проблема

Как известно, корпорация попала в санкционный список США. В частности, американским компаниям запретили коммерческое сотрудничество с китайским производителем.

В результате новые смартфоны Huawei остались без сервисов Google. Компания отреагировала на проблему оперативно, и разработала собственные сервисы, например фирменный магазин приложений AppGallery.

Что касается бесконтактной оплаты, то на Android-смартфонах это реализовано через службу Google Pay. Новые смартфоны Huawei ее не поддерживают.

Может заинтересовать Huawei Y5p презентовали в Украине: Android 10 и очень доступная цена

Решение

Китайский производитель уже разработал свою альтернативу. Она получила название Huawei Pay. Услуга доступна в некоторых странах, например, недавно ее запустили в России. Как рассказали в украинском подразделении Huawei, в нашей стране тоже будет реализовано это решение. Однако, это будет не Huawei Pay, а совместный проект с одной из платежных систем.

Больше деталей в компании пока не сообщают.