Когда Apple представит новые iPad и MacBook

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Когда Apple представит новые iPad и MacBook
Когда Apple представит новые iPad и MacBook / Фото из открытых источников

Компания Apple разослала журналистам приглашения на презентацию, которая состоится 30 октября в Нью-Йорке. Отметим, от компании из Купертино ожидают презентацию новых iPad Pro и MacBook.

Об этом сообщает MacRumors.

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Интересен и тот факт, что приглашения разосланы сразу в нескольких вариантах, подчеркивая слоган "Больше в созидании" (There's more in the making).

Apple
Приглашения на новую презентацию Apple

Apple

Apple представит новые iPad и MacBook в конце октября

На мероприятии ожидаются новые компьютеры и планшеты Apple. Согласно более ранним утечкам, Apple работает над двумя новыми моделями iPad Pro диагональю 11 и 12,9 дюйма. Они станут безрамочными, как iPhone X, лишатся домашней кнопки и сканера отпечатков пальцев Touch ID, но получат Face ID.

Apple
Apple готовится представить 12,9-дюймовый iPad

Apple
Также Apple представит бюджетный MacBook

Также ожидается обновленный 12 – дюймовый MacBooks – недорогой ноутбук с Retina-дисплеем, который придет на замену MacBook Air, и новая модель Mac mini, который не обновлялся с 2014 года.

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Теги: Техно Гаджеты Apple iPad
Источник: Техно
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