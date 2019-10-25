Когда автомобили Tesla получат полный автопилот: Илон Маск назвал сроки

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Когда автомобили Tesla получат полный автопилот
Когда автомобили Tesla получат полный автопилот / unsplash

Глава компании Tesla Илон Маск во время объявления финансовых результатов рассказал о планах производителя по обновлению прошивки электрокаров. Отметим, новая версия программного обеспечения предусматривает запуск полноценного автопилота, который требует минимального вмешательства водителя.

Когда представят полный автопилот? Такой автопилот, по словам Илона Маска, представят в ближайшие месяцы – релиз состоится уже до конца года. Сначала прошивка будет распространяться в рамках ограниченного доступа, сообщает Tech Crunch.

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Несмотря на сжатые сроки, автопилот с функцией полного самостоятельного вождения, скорее всего, будет доступен в виде раннего доступа уже к концу года,
– сообщил Илон Маск.

Другие обновления Tesla. Параллельно предприниматель отметил, что Tesla планирует в ближайшие недели выпустить новую прошивку с функцией Smart Summon, которая предусматривает автоматический выезд транспортного средства с парковки. Ранее она получила немало критики от пользователей электрокаров, но Илон Маск отмечает, что в компании исправили ряд недостатков.

Как получить новый автопилот? Для установки автопилота с функцией самостоятельного вождения владельцы автомобилей должны иметь пакет обновлений FSD, стоимость которого составляет 7 000 долларов.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Электромобили Новости Техно Искусственный интеллект Tesla Илон Маск Авто
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